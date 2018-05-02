美貿易團將訪北京 美官員：目標是讓中國更開放

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美國將於3日至4日派出美國財政部長穆欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤等成員組成的豪華商貿談判團訪問北京，協商中美貿易問題。外媒稱，萊特希澤1日表示，他的目標是讓中國更加開放，並不試圖改變中國的經濟制度，「這個制度看起來對他們很管用」，「我們的角色是讓美國不要成為它（中國經濟制度）的受害者，這就是我們的角色。」

美國即將派出貿易代表團訪問北京，進行中美貿易會談。路透社報導稱，當地時間1日，美國貿易代表希特萊澤參加美國商會活動時表示，他此次出訪中國的目標是為中國經濟引入更多的國際競爭。

他說，「我的目標並不是改變中國的經濟制度，這個制度看起來對他們很管用……但是我必須讓美國可以對此進行談判，我們的角色是讓美國不要成為它（中國經濟制度）的受害者，這就是我們的角色。」

此外，萊特希澤再次在活動上指責「中國製造2025」產業計畫的目標是掌控未來多數尖端技術。他說，「他們（中國）對鋼鐵這麼做了，他們對鋁這麼做了，他們對太陽能這麼做了，他們對半導體這麼做了。這就是他們做事的方式。現在他們想要在這麼多領域這麼做（制定產業計畫）。」

至於在中國將要談到什麼，萊特希澤表示，「我們現在還不確定，我們將會坐下來，進行一場談話。」

中美的主要矛盾在於中國希望擺脫對外國技術的依賴，而美國認為中國試圖控制尖端產業的未來。對於美國咄咄逼人的態勢，中方也作出回應稱，望美方莫自作聰明，否則只會自食其果。

(中時 )

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