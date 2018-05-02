蝦皮購物進駐台北文創 議員不滿未扶植小型產業

2018年05月02日 12:47 中時 陳燕珩

位在松山文創園區的台北文創大樓，興建後爭議不斷，市議員高嘉瑜發現，大樓目前進駐的業者，光是樂購蝦皮、台灣勁舞娛樂和愛貝有限公司就占3000多坪，且這些公司背後都是同家陸資企業，反觀在地小型文創卻進不去。她質疑，台北文創成立的目的，不就是要優先扶植台灣文創產業嗎？

高嘉瑜指出，樂購蝦皮、台灣勁舞娛樂和愛貝有限公司使用3125坪，占大樓總面積10％，這些業者母公司都是新加坡SEA集團，而該集團最大股東就是大陸的騰訊公司，換言之，這3家根本是假外資、真陸資企業。

她不滿說，當初台北文創成立目的，就是盼能扶植台灣小型文創工作者，但看看目前大樓使用空間，7坪工作室只有4間，30到50坪不到10間，其餘31間以上都是超過100坪的大公司，最大的蝦皮占1452坪，台灣大哥大有1423坪，根本被財團壟斷，「假文創之名，行圖利財團之實。」

高嘉瑜還說，台灣大哥大進駐台北文創衍生諸多爭議，2015年文化局就要求，今年5月1日前台哥大須將3515坪全面撤出台北文創大樓，但今天已是2日，台哥大卻只撤出2200坪，完全未達要求。文化局依契約可每日可開罰2萬元，竟也不開罰，讓財團予取予求，把契約視為無物。

吳俊銘表示，針對台哥大究竟是不是文創產業，是由中央來解釋與認定，文化部函示是針對公司登記項目內容從寬認定，因此與台哥大協調後，他們遷出2200坪。另外樂購蝦皮也是同樣情形，因有登記為廣告產業，就法律上屬於文創產業之一，但若各界有疑慮，文化局會做進一步實質審查。

至於陸資企業問題，認定權責也在中央，若中央認定3家公司是陸資，後續要求撤出或是罰款，文化局都會配合辦理。

(中時 )