美貿易對話團將訪北京 陸媒：美方應帶著誠意而來

友善列印
中時

中美雙方將於3日至4日在北京就貿易爭端舉行對話，美方代表包括美國駐華大使布蘭斯塔德、財長穆欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤等人。對此，大陸《環球時報》發表社評稱，美方代表團需要帶著誠意來，中國不會像中小市場那樣一遇壓力就放棄原則。「談得好，兩國代表團可以喝香檳。談得不好，雙方就不妨接受達成協議條件尚不成熟的現實，準備接下來再掰一掰手腕。」

針對美貿易談判團將訪北京，中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》2日發表社評「美貿易對話團應帶著誠意來北京」指出，美方想通過對話解決問題，看來是迫切和認真的，但如果美方對中美貿易的認識不正確，繼續抱可以強壓中國接受美方條件的看法，對話就將非常困難。

評論稱，即將在北京開啟的中美對話必須是平等的協商。美方代表團需要帶著誠意來。雙方首先要實事求是看待中美貿易的性質，在承認它為兩國經濟發展都做出了貢獻的基礎上尋求雙邊貿易的平衡。

評論認為，雙方不能試圖以自己的條件壓倒對方的條件，那是貿易戰要幹的事。談判則應是另一種邏輯，即尋找中美雙方的最大公約數。華盛頓應當知道，中國不會像中小市場那樣一遇壓力就放棄原則。

評論稱，多位受訪的大陸學者對中美能很快達成協議並不樂觀，他們認為不排除「邊打邊談」的局面持續一段時間。但至少此次開啟雙方的有效溝通，推動兩國朝著最終解決此輪貿易爭端的目標前進。「談得好，兩國代表團可以喝香檳。談得不好，雙方就不妨接受達成協議條件尚不成熟的現實，準備接下來再掰一掰手腕。」

(中時 )

美貿易團將訪北京 美官員：目標… 多明尼加總統：無法想像不與中國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。