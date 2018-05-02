美貿易對話團將訪北京 陸媒：美方應帶著誠意而來

2018年05月02日 12:23 中時 楊家鑫

中美雙方將於3日至4日在北京就貿易爭端舉行對話，美方代表包括美國駐華大使布蘭斯塔德、財長穆欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤等人。對此，大陸《環球時報》發表社評稱，美方代表團需要帶著誠意來，中國不會像中小市場那樣一遇壓力就放棄原則。「談得好，兩國代表團可以喝香檳。談得不好，雙方就不妨接受達成協議條件尚不成熟的現實，準備接下來再掰一掰手腕。」

針對美貿易談判團將訪北京，中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》2日發表社評「美貿易對話團應帶著誠意來北京」指出，美方想通過對話解決問題，看來是迫切和認真的，但如果美方對中美貿易的認識不正確，繼續抱可以強壓中國接受美方條件的看法，對話就將非常困難。

評論稱，即將在北京開啟的中美對話必須是平等的協商。美方代表團需要帶著誠意來。雙方首先要實事求是看待中美貿易的性質，在承認它為兩國經濟發展都做出了貢獻的基礎上尋求雙邊貿易的平衡。

評論認為，雙方不能試圖以自己的條件壓倒對方的條件，那是貿易戰要幹的事。談判則應是另一種邏輯，即尋找中美雙方的最大公約數。華盛頓應當知道，中國不會像中小市場那樣一遇壓力就放棄原則。

評論稱，多位受訪的大陸學者對中美能很快達成協議並不樂觀，他們認為不排除「邊打邊談」的局面持續一段時間。但至少此次開啟雙方的有效溝通，推動兩國朝著最終解決此輪貿易爭端的目標前進。「談得好，兩國代表團可以喝香檳。談得不好，雙方就不妨接受達成協議條件尚不成熟的現實，準備接下來再掰一掰手腕。」

(中時 )