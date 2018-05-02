王岐山會見多明尼加外長 給某些「台獨」分子沉重打擊

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多明尼加1日與台灣斷交，再次掀起兩岸風波。大陸國家副主席王岐山當天在中南海會見多國外長瓦爾加斯。《北京日報》旗下微信公號「長安街知事」2日刊登文章稱，此次中多建交證明堅持一個中國原則，是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識，給某些「台獨」分子以沉重打擊。

《北京日報》旗下微信公號「長安街知事」2日刊登「王岐山出面重擊『台獨』」文章指出，自從2016年5月以來，每年都有一個國家與大陸建（復）交，今年是多明尼加，2017年是巴拿馬，2016年是聖多美普林西比。不僅如此，大陸還在2016年3月17日與甘比亞恢復了外交關係。

文章稱，大陸國家副主席王岐山1日在中南海會見了多明尼加外長瓦爾加斯，大陸國務委員兼外長王毅參加會見。兩位國家領導人出面，瓦爾加斯「面子不小」。

文章指出，就任大陸國家副主席一個多月以來，王岐山最主要的一類工作就是會見訪華的外國政要。此次中多建交，將為中國和拉美的整體合作注入新的動力，開闢新的空間；同時證明，堅持一個中國原則，是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識，給某些「台獨」分子以沉重打擊。

文章稱，昨日的會見中，王岐山有一句話值得關注，「中多建交後，兩國關係發展潛力將得到全面釋放，發展前景廣闊」。王毅表達了類似的觀點，認為與大陸建交，意味著為多明尼加自身發展帶來前所未有的巨大機遇。這一機遇將迅速轉化成現實，為1000多萬多明尼加人民持續帶來實實在在的利益和福祉。

文章稱，與大陸建（復）交有什麼好處？巴拿馬最有發言權。在不到1年的時間裡，中巴關係迅速升溫。今年4月，北京與巴拿馬城間開通首條直飛航線；3月，巴政府派遣由50名學生組成的團隊來到中國學習中文。目前，中國與巴拿馬正在探討修建一條跨國鐵路，總造價約50億美元。

(中時 )

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