台大個人申請入學放榜 最低錄取門檻61級分

台大註冊組主任李宏森說明各台大個人申請招生放榜情形。（林志成攝）

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台大今年個人申請入學今天放榜，共錄取1678個學生，其中8個考生是錄取五個系的「五冠王」，進台大的學測最低門檻是61級分，但要進醫學系（自費）仍要75級分。此外，今年因為第二階段甄試衝堂嚴重，導致只錄取台大1個系的學生增加。

今年共有4039個考生報名台大個人申請招生，最後正取1678人、備取1656人，正備取的錄取比例是82.55％。在正取1678人中，包含一般生1614人及外加名額的原住民生33人、離島生31人。

台大註冊組主任李宏森說，今年進台大醫學系（自費）跟往年一樣要學測75級分、牙醫系則是74級分、醫學系（公費）則是73級分；進台大的最低門檻是61級分，但落在哪一個系，則不方便公布。

今年台大機械系、工管系企管組、法律系法學組、法律系司法組分別增額錄取4人、1人、2人、6人，但戲劇系女生組、數學系分別缺額1人、3人。

台大統計，今年錄取的1678個考生中，來自建中296人、北一女181人、師大附中149人、武陵高中79人、台中一中76人，這5校共囊括781人、占46.5％，顯然台大還是知名高中學生的天下。此外，今年錄取台大五個系的「五冠王」有8人，來自建中3位、北一女、延平、新竹中學、雄女及雄中各1位。

李宏森表示，今年校內各系第二階段甄試日期衝突嚴重，因此只錄取1個系的考生有1007人、占80.24％，較去年的829人、72.53％大幅增加8個百分點；錄取多個系的考生則明顯減少。

李宏森說，對台大而言，如果校內各系甄試日期撞在一起，收到優秀考生的機會將減少。譬如考生同時報名台大電機系、機械系，但兩個系的甄試日期撞在一起，考生選了電機系參加甄試，最後又未獲錄取的話，就是兩頭空，可能轉到國外學校去就讀。

李宏森表示，台大明年將盡量將各系甄試日期錯開，以讓優秀考生有更多選擇機會。此外，一些學測成績不夠好的考生進到台大，若學習遭遇困難，校方會安排成績好的學生、助教或學長姐幫他們進行課業輔導。

(中時 )

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