不給廁所給尿袋 司機控桃捷：還在駕駛室裝監視器直播

桃園大眾捷運公司企業工會成員2日上午在桃園市政府前抗議，爆料桃捷公司以土建工程無法配合為由，在半數以上的終點站沒有設置司機專用廁所，不但讓司機員用「尿袋」作為如廁常態，且3月份還設置可直播的監視器，藐視司機人權和隱私權，桃捷公司則強調加裝監視器是為了保護司機權益，也非隨便人可以直播，廁所問題則會一起想辦法。
現任桃捷駕駛員、桃園大眾捷運公司企業工會副理事長蘇祐樟表示，桃園機場捷運普通車在A1台北車站、A21環北站有駕駛員專用廁所，但直達車在A1、A14機場第三航廈（建設中）、A21站環北都沒有駕駛員專用廁所，公會曾向公司反映，但卻被告知要使用尿袋，建設中的A14站則因為土建工程無法配合，拒絕增建廁所。
蘇祐樟表示，雖然台北捷運、台鐵都有發給駕駛員尿袋，但都是作為「緊急使用」，在終點站都有門一開就能進去的駕駛員專用廁所，但桃捷卻把尿袋作為駕駛員的「如廁常態」，不但領尿袋要登記姓名，桃捷有2成8的駕駛員為女性，使用尿袋既不合理也不人性。
桃捷公司回應，駕駛員在上班報到（退）地點及運行終點站，都有上廁所的地點，如果中途有緊急生理需求，可呼叫行控中心派員替換，蘇祐樟則反駁，公司規定只有A3新北產業園區站和A17領航站可以替換駕駛員，加上桃捷的站務副站長都沒有司機員證照，且人力不足，「根本不可能像公司說的，請人換班去上廁所」，且站內廁所太遠，根本不可能跑去使用再回來開車。
蘇祐樟表示，公會曾發文給公司，卻被以經費不足、工程無法配合等理由拒絕設立駕駛員專用廁所，但今年3月卻在駕駛室加裝儲存容量3T的高清廣角監視器，不但角度完全可以拍到駕駛員如廁，還可以線上直播，觀看權限也沒有做足限制，甚至有駕駛員看過基層員工用手機觀看駕駛室的直播況狀。
蘇祐樟表示，北捷、台鐵雖也有設駕駛室監視器，但都是對外照著鐵軌，像是行車紀錄器一樣，操車過程也有如同黑盒子的OTMR可以記錄，不懂公司為何要裝監視器拍駕駛員上廁所，還直播給大家看。
桃園大眾捷運公司則表示，監視器裝設是根據大眾捷運法規定，用來釐清發生異常事件時，保護司機員被誤解究責，捷運同業均有相同設計，對於資料的查閱也有嚴格規定，且拍攝角度及焦點主要在司機員的手部及駕駛控制盤上，若司機員在緊急情況下使用尿袋，可至駕駛室左後方的非拍攝空間。
(中時 )