不給廁所給尿袋 司機控桃捷：還在駕駛室裝監視器直播

2018年05月02日 12:27 中時 葉臻

桃園大眾捷運公司企業工會成員演出行動劇，駕駛員用尿袋如廁，還得小心頭上的直播監視器。（葉臻攝）

現任桃捷駕駛員、桃園大眾捷運公司企業工會副理事長蘇祐樟出示公司公文內附的監視器畫面，角度可以看見駕駛如廁。（葉臻攝）

桃園大眾捷運公司企業工會成員2日上午在桃園市政府前抗議，爆料桃捷公司以土建工程無法配合為由，在半數以上的終點站沒有設置司機專用廁所，不但讓司機員用「尿袋」作為如廁常態，且3月份還設置可直播的監視器，藐視司機人權和隱私權，桃捷公司則強調加裝監視器是為了保護司機權益，也非隨便人可以直播，廁所問題則會一起想辦法。

現任桃捷駕駛員、桃園大眾捷運公司企業工會副理事長蘇祐樟表示，桃園機場捷運普通車在A1台北車站、A21環北站有駕駛員專用廁所，但直達車在A1、A14機場第三航廈（建設中）、A21站環北都沒有駕駛員專用廁所，公會曾向公司反映，但卻被告知要使用尿袋，建設中的A14站則因為土建工程無法配合，拒絕增建廁所。

蘇祐樟表示，雖然台北捷運、台鐵都有發給駕駛員尿袋，但都是作為「緊急使用」，在終點站都有門一開就能進去的駕駛員專用廁所，但桃捷卻把尿袋作為駕駛員的「如廁常態」，不但領尿袋要登記姓名，桃捷有2成8的駕駛員為女性，使用尿袋既不合理也不人性。

桃捷公司回應，駕駛員在上班報到（退）地點及運行終點站，都有上廁所的地點，如果中途有緊急生理需求，可呼叫行控中心派員替換，蘇祐樟則反駁，公司規定只有A3新北產業園區站和A17領航站可以替換駕駛員，加上桃捷的站務副站長都沒有司機員證照，且人力不足，「根本不可能像公司說的，請人換班去上廁所」，且站內廁所太遠，根本不可能跑去使用再回來開車。

蘇祐樟表示，公會曾發文給公司，卻被以經費不足、工程無法配合等理由拒絕設立駕駛員專用廁所，但今年3月卻在駕駛室加裝儲存容量3T的高清廣角監視器，不但角度完全可以拍到駕駛員如廁，還可以線上直播，觀看權限也沒有做足限制，甚至有駕駛員看過基層員工用手機觀看駕駛室的直播況狀。

蘇祐樟表示，北捷、台鐵雖也有設駕駛室監視器，但都是對外照著鐵軌，像是行車紀錄器一樣，操車過程也有如同黑盒子的OTMR可以記錄，不懂公司為何要裝監視器拍駕駛員上廁所，還直播給大家看。

桃園大眾捷運公司則表示，監視器裝設是根據大眾捷運法規定，用來釐清發生異常事件時，保護司機員被誤解究責，捷運同業均有相同設計，對於資料的查閱也有嚴格規定，且拍攝角度及焦點主要在司機員的手部及駕駛控制盤上，若司機員在緊急情況下使用尿袋，可至駕駛室左後方的非拍攝空間。

(中時 )