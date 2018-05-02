百萬國人罹脂肪肝 9成竟認為不影響健康

2018年05月02日 12:41 中時 倪浩倫

我國有數百萬人、約4成的成人罹患脂肪肝，然而，不少人就算被檢查出也不以為意，調查顯示，超過9成的患者，認為脂肪肝不影響生活和健康，當中更有近半數患者的三餐仍以外食為主。醫師提醒，脂肪肝若不控制，除了會讓肝功能持續下降，最嚴重有肝癌風險，得到心血管疾病的機率，更比一般人高出2倍。

一項最新的「國人脂肪肝認知與外食行為大調查」指出，超過9成患者，不懂得如何計算日常飲食的熱量或脂肪含量，更令人吃驚的是，幾乎全部的患者竟都認為「脂肪肝不會影響生活和健康」。

萬芳醫院消化內科主任吳明順說，該調查顯示「國人嚴重缺乏脂肪肝的觀念，並低估了其危害」，他指出，一旦罹患脂肪肝，隨著脂肪氧化，超過2成患者會演變成脂肪性肝炎，雖然在此之前，都可透過治療來改善，然而，一旦持續惡化到肝纖維化，甚至肝硬化或肝癌，就會對肝臟和健康造成永久的傷害。

不少人都認為，胖子才會有脂肪肝；吳明順說，肥胖確實是罹患脂肪肝的一大因素，然而若飲食過於高油高糖高熱量、或是本身代謝能力降低，就算是體型瘦瘦的民眾，也可能會罹患脂肪肝，「瘦子不能因為自己瘦就不運動、飲食過於放縱不忌口」。

脂肪肝和糖尿病有極大關聯，研究指出，超過7成的糖尿病患有脂肪肝問題，而一般人得到脂肪肝後，罹患包括糖尿病在內的心血管疾病機率，也較健康者「高出2倍」。吳明順解釋，脂肪肝會影響糖份和脂肪代謝，所以容易罹患糖尿病，而糖尿病患者本身代謝就差，也是易罹患脂肪肝的主因，若不積極控制，會加速糖尿病的惡化。

營養師蔡儀冠說，飲食控制是預防及改善脂肪肝的主要方法，自己煮飯時，應以水拌炒來降低油量，澱粉也不宜太多，多吃蔬菜水果，吃飯時，應維持青菜、肉類、澱粉的進食順序。吳明順提醒，三餐飲食應均衡和適量，像有人想靠「晚餐只吃水果」來減肥，但可能吃下過多的糖分，反而同樣會以脂肪的形式堆積在肝臟。

(中時 )