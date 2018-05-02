女性移工頻遭性侵 監委籲政院正視

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外籍女性勞工遭雇主性侵事件時有所聞，監察院財政及經濟委員會、內政及少數民族委員會聯席會議於今(2)日通過監委王美玉之調查報告，要求行政院正視在臺女性勞工遭性侵害案件之處理及維護勞工人權及安全保障，並請勞動部及衛生福利部檢討改進。

王美玉指出，在台外籍勞工已逾67萬6千餘人，統計顯示自101年至107年2月通報外籍勞工遭受性侵害案件人數633人，每年在台女性勞工發生百餘起遭性侵害之通報案件，其中7成以上屬家庭看護工通報被害，近6成屬上司與下屬關係。王美玉表示，外籍勞工入境後面對許多困境，且在權力關係的不平等之下，中途中止契約困難，因此遭性侵害時，多數選擇「隱忍」或「逃逸」，實務上也發生部分女性外籍勞工為轉換雇主而「謊報」遭性侵害情事。

王美玉說，勞動部及衛福部未能掌握外籍勞工遭性侵害之確實數據及原因，且衛福部、勞動部及內政部警政署也未建立有效勾稽比對機制，行政院應督促所屬部會共同積極研謀解決對策。同時，被害外籍勞工心理創傷易遭忽視，勞動部應會同衛福部積極研謀改善。

王美玉也提到，部分性侵害或性騷擾被害外籍勞工於遭性侵害性騷擾接受庇護安置、等待轉換雇主期間無工作收入，卻仍需背負龐大貸款，對於安置前的工作薪資仍須透過申請勞資爭議調解要求雇主支付、結清薪資、取回證件、儲蓄金、簽署轉換文件等，導致被害外籍勞工被迫需再次面對雇主的二度傷害。勞動部對於性侵害或性騷擾被害外籍勞工轉換雇主應研擬相關配套協助措施，以維護被害人權益。

(中時 )

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