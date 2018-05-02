小一男童驚罹脂肪肝 醫：再不控制當心肝硬化

2018年05月02日 12:40 中時 倪浩倫

一名小一男童小明（化名），放學或下課時間，總是糖果餅乾、手搖飲料不離手，身高125公分，體重卻超過40公斤，BMI達到25（正常為17.9），某次因腹痛就醫，意外發現已罹患中度脂肪肝，醫師警告，若再不控制飲食或體重，很可能惡化成脂肪肝炎，甚至大幅提高肝纖維化、肝硬化的風險。

收治該病例的萬芳醫院消化內科主任吳明順指出，隨著藥物的進展，B型肝炎已可穩定控制、C型肝炎甚至可治癒，讓以往常被人忽略的「脂肪肝」，愈來愈受重視，「近5年的國際大型消化系研討畫，超過一半在討論脂肪肝如何解決」；他補充，隨著國人飲食西化、高油高糖的飲食隨手可得，統計顯示，我國有高達4成的成人罹患脂肪肝」。

然而，脂肪肝並不是成人專屬，一名男童小明，從小就愛吃甜食、高熱量的食物，小學一年級就125公分、體重超過40公斤，BMI來到25，較正常值的17.9高出一大截，有次因為腹脹、拉肚子而就醫，卻意外被超音波檢查出罹患脂肪肝，且程度已達「中度」。

吳明順提醒，脂肪肝若不積極控制，罹患心血管疾病的機率，會比一般人高2倍，更有2成以上機率會演變成脂肪性肝炎，後續更有近2成機率會惡化到肝纖維化；他強調，到了肝纖維化的階段，肝功能已無法恢復到過往功能，且每年更有3％的患者會罹患肝癌，比例相當高。

脂肪肝患者在惡化到脂肪肝炎之前，都屬於「可逆」、也就是肝功能可恢復正常的；營養師蔡儀冠說，脂肪肝患者除了應規律運動、避免肥胖、少熬夜、睡眠充足外，「飲食也相當重要」，她補充，飲食應少油少糖，烹調方式以蒸、煮取代炒、炸，在無法避免外食的情況下，主菜多選擇清蒸的肉類，飯類以五穀米、糙米取代白飯，減少沙茶佐料和加工品，都有助於改善脂肪肝情形。

(中時 )