捷運萬大線二期納入前瞻 總經費558.8億元

捷運萬大線二期納入前瞻，土城到新莊總經費558.8元。（交通部提供）

友善列印
中時

交通部今天在前瞻基礎建設108、109年的第二期特別預算籌編審查會中，正式納入萬大線第二期計畫。

萬大線建設計畫於2010年2月12日行政院核定，興建期採分二期開發，並請台北市政府於2011年底前擬具整合捷運與土地開發計畫報核，據以調整財務計畫及提高自償率。2010年至2016年底，本計畫第二期路線財務計畫因台北市政府及新北市政府就報告書內容、財務估算、計畫期程及都市計畫變更等細節未取得共識，至2016年12月8日雙北副市長召開推動會議方同意確認推動。

2017年1月26日臺北市政府始函報萬大線第二期財務計畫，交通部於2017年4月24日函復該府初步審查意見，並於去年8月31日召開交通部委員會議審議通過，經台北市政府2017年11月3日函報修正報告書，交通部於今年1月5日將本案函報行政院，3月14日行政院秘書長函復「請重新檢討修正後再行報院」。本計畫已近完成審查程序，故納入前瞻計畫第二期特別預算加速執行。

交通部指出，二期計畫自萬大線第一期LG08站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側左轉樹林中華路北側，轉接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路，與新莊線迴龍站銜接轉乘。

本路線經土城區、板橋區、樹林區、新莊區，路線長度13.3公里(地下段2.8公里；高架段10.5公里)，採中運量系統型式，總經費558.8億元，中央補助181.95億元。萬大線二期滿足新北市土城、板橋、樹林、新莊地區間旅運需求，並整合新莊線、土城線，擴大捷運系統的服務範圍，發揮整體運輸效益。

(中時 )

小一男童驚罹脂肪肝 醫：再不控… 爭議連環爆 沈冠伶撤辭任台大遴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。