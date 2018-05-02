日跑6公里才瘦1公斤 陳仙梅換用此法暴食瞬瘦

2018年05月02日 12:43 中時電子報 吳品瑤

今年42歲的女星陳仙梅，2014年嫁給攝影師老公潘耀彰(印地安)後，接連添2子Ryder和Mason，然也因為升格當媽1打2太辛苦，陳仙梅近年為了家庭淡出螢光幕，但不忘在臉書分享生活，跟粉絲保持互動，同時也為維持「女演員」身分，持續不斷努力減肥，沒想到昨晚陳仙梅竟貼出點心照，直呼自己靠某方法3天減掉2公斤，「我這愛吃鬼不用受苦了」。

近來坊間流行以「生酮飲食法(Ketogenic Diet)」減肥，不少藝人趨之若鶩，陳仙梅最近也開始嘗試此法，沒想到號稱「出道二十七年減肥也減了二十七年

」的她，竟然效果奇佳，她透露為了準備參加路跑，也鍛鍊身體加減肥，她天天跑6公里跑了1個多月，還加上做TABATA運動，結果才瘦快要1公斤而已，哀怨「這年紀加上生過二個寶寶，代謝這麼差也不能怪什麼……」。

然開始生酮飲食後，即使晚餐吃油膩膩的五花鹹豬肉，又前一晚吃了半罐含油量不低的夏威夷豆，本以為不瘦反胖，結果一量體重，「公斤數居然又掉了……三天減了二公斤……體脂也掉，開心到覺得自己在做夢……」，還笑稱現在可以正大光明吃乳酪起司當零食，猶如置身天堂，但陳仙梅也提醒眾人，生酮飲食爭議大，不少「台灣醫生和營養師都say no居多，最好諮詢醫生自己適不適合」。

(中時電子報)