爭議連環爆 沈冠伶撤辭任台大遴委聲明

2018年05月02日 12:48 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

沈冠伶。（圖／取自南京大學網站）

台灣大學校長遴選委員會委員、法律系教授沈冠伶昨在臉書發文，痛批教育部駁回管中閔聘任案後，遴委會拒絕重啟遴選，又拒絕解散，不履行法定義務，因此決定辭任遴選委員，但沈的說法隨後遭打臉，並爆出曾赴大陸南京大學講座等爭議，目前沈的辭任聲明已從臉書拿下。

教育部上周五駁回管中閔聘任案後，同步要求台大重啟遴選程序，但遭遴委會拒絕，對此教育部長吳茂昆前天一度脫口說出解散遴委會，之後才改口台大應召開校務會議做決定。

昨天沈冠伶開第一槍，在臉書PO出辭任遴委聲明，砲轟遴委會拒絕重啟遴選，又拒絕解散，是不履行法定義務，還直言很「很沉痛！很遺憾！」，引發外界解讀遴委會鬧內訌。

但臉書社團「核能流言終結者」創辦人黃士修昨晚打臉沈冠伶，指依規定遴委會只有在選不出校長時，才應解散，但台大校長遴選程序已經走完，也選出新校長，根本不符合應解散的條件。並直言看到沈冠伶辭任遴委，他也為台大法學院感到「很沉痛！很遺憾！」，又是一個為政治服務、背棄專業倫理的學術界之恥。

此外，管中閔遭嚴重質疑，違法赴陸兼職的問題，也發生在沈冠伶身上，大陸南京大學官網顯示，沈冠伶曾受邀赴該校法學院開講座。

在爭議連環爆後，沈冠伶目前已將辭任遴委的聲明自臉書上撤下。

(中時電子報)