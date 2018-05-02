張孝全、楊祐寧花襯衫兄弟裝 合力man當沙灘男神

2018年05月02日 12:46 中時 陳張眾

章廣辰於熱播劇《我的男孩》中表現亮眼，鏡頭前換上全套印花裝束，詮釋帶點波西米亞的旅人風格，穿Scotch ＆ Soda花朵條紋襯衫4590元、海軍風船錨繩結印花長褲6090元。（Scotch ＆ Soda提供）

AllSaints Fuyugi印花襯衫，4600元。（AllSaints提供）

Scotch ＆ Soda棕櫚樹印花襯衫，5090元。（Scotch ＆ Soda提供）

CLUB MONACO扶桑花印花襯衫，3900元。（CLUB MONACO提供）

演藝圈好友檔張孝全和楊祐寧，去年底受杜拜觀光局之邀前往當地體驗熱血行，兩人在大玩衝浪、沙漠越野車等運動之餘，還穿上適合熱帶風情的花襯衫裝束，讓雙帥陽光形象man翻中東海灘。除了陽剛代表張孝全身上的花草圖騰短袖襯衫外，楊祐寧身上的夏威夷衫，更是出自把夏威夷印花襯衫當作經典單品的英國品牌AllSaints。

這項歷史最早可追溯至20世紀初期的單品，成功結合日本傳統和服、中國絲料及夏威夷當地景觀，描繪出融合多元文化的移民風情。在邁入立夏時刻，AllSaints透過票選，選擇將10獨特印花再度演繹於細軟縲縈材質之上，並自即日起至6月30日止，於台中勤美誠品綠園道快閃店、台中新光三越與台北信義新天地A11獨家販售。

近日在熱播劇《我的男孩》裡表現亮眼的新銳演員章廣辰，日前也受荷蘭品牌Scotch & Soda邀請，於鏡頭前穿上印花襯衫，詮釋最新系列中「旅人日光」主題。品牌2018春夏系列，深受澳洲作家暨旅行家Robyn Davidson在1977年時橫渡西澳沙漠的事蹟啟發，參照其旅途中所見之24小時內光線變化，棕櫚葉圖案配上宛如日落般的金屬色彩，成為完整孤身流浪旅人故事背景的最佳寫照。

而源自加拿大的精緻休閒服飾CLUB MONACO，夏季男裝系列則汲取陽光明媚的加勒比海為靈感，佈滿扶桑花印花的夏威夷衫及芭蕉葉印花短褲，染著清爽的天藍、鵝黃色澤，均洋溢十足海島度假風情。

(中時 )