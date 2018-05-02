周玉蔻爆：民進黨北市黨部主委黃承國表態不禮讓柯P

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名嘴周玉蔻今臉書繼續爆料，「黃承國將開出第一槍，民進黨台北市長不禮讓柯文哲！」周表示，民進黨台北市黨部主委黃承國今天公開表態，是因為國民黨候選人已經明朗化。

周玉蔻說，黃承國受訪時不否認這個可能的發展，外界判斷，這個政治動作將會引發多方議論。黃承國強調，他會堅持自己的主張。至於，這是他個人的建議，或是高層授意，他沒有任何評論。

周玉蔻今在臉書指出，柯文哲跟民進黨的關係，在丁守中獲得國民黨初選提名資格後，將要明朗化。據了解，今天中午民進黨選對會，將會對台北市長選舉候選人產生的進程討論。現任台北市黨部主委，選對會成員黃承國，上午向友人透露，他將在會中發言，主張「民進黨不禮讓柯文哲」，自行提名候選人，至於候選人徵招方式和人選，將後續討論。

周玉蔻表示，這個發展勢必引起政壇震撼，也是近月來被認為暗中挺柯的黃承國，一次正式公開表態。

周玉蔻強調，黃承國在姚文智反柯「機蛋大遊行」活動當晚，陪同柯文哲赴文山區參加「天上聖母萬壽平安餐會」活動，並逐桌敬酒，被黨內反柯派人士，痛批是為禮讓柯文哲在稀釋反柯大遊行的努力。據了解，黃私下曾和朋友表示十分冤枉，同時解釋，今天公開表態是因為國民黨候選人已經明朗化。

(中時 )

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