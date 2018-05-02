全球搭機習慣調查 台灣人最愛睡！

2018年05月02日 13:27 中時 陳祐誠

旅遊網站「Expedia」針對全球23個城市、近2萬名旅客進行「2018年全球旅客搭機禮儀調查」，超過7成的歐美旅客會在飛機上閱讀，8成亞洲旅客則會在飛機上睡覺，台灣人在飛機上睡覺的比例則高達8成9，堪稱最愛睡的旅客。

根據Expedia調查，超過6成旅客喜歡選擇靠窗座位，避免鄰座出入打擾，還能夠欣賞到窗外美景，僅3分之1旅客會選擇走道座位，全球僅有日本旅客選擇靠走道座位比例高於靠窗，比例約53％，原因可能是日本旅客起身上廁所時，會盡量避免打擾鄰座。

此外，大部分旅客搭機時會進行「睡覺」、「閱讀」、「看電影」，以不影響其他旅客的行為為主，各國旅客行為有些許不同，歐美旅客有超過7成會於機上進行閱讀，亞洲旅客閱讀行為則低於5成；相反地，亞洲旅客有8成會於機上選擇睡覺，而台灣旅客則是機上睡覺全球比例最高的國家，佔8成9。

Expedia也發現，全球有6成4的旅客會使用網路及手機報到，台灣卻仍有7成旅客以傳統登機櫃檯報到為。另全球近5成旅客仍使用紙本登機證，僅2成會使用電子登機證，而台灣是全球使用電子登機證比例最低的國家，僅佔1成3，顯示台灣旅客對電子登機證接受度仍不高。

Expedia也公布最討厭在機上遇到的惱人乘客前5名，分別為不斷踢前面座位的乘客（51％）、噴過多香水的乘客（43％）、放任小孩吵鬧的父母（39％）、侵略其他人空間的乘客（34％）、談話大聲或音樂音量太大聲的乘客（29％）。其中台灣旅客無法接受遇到放任孩童吵鬧的父母（56％），為全球比例最高的國家。

(中時 )