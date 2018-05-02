樹林十二股圳木棧道 6月底全面開放

2018年05月02日 13:32 中時 陳俊雄

早期引大漢溪水灌溉樹林地區農田的十二股圳，在10多年前鋪設木棧道成為樹林第區民眾的休閒好地方，但木棧道使用多年後腐壞、毀損情形嚴重，區公所年年都得花費大筆經費修繕，在地方民代合作爭取下，區所改以耐用性較高的塑木取代原本的原木，並將在6月底前全面開放。

原本為灌溉溝圳的十二股圳，因時代變遷成為收納兩側住家、店面汙水的大水溝，烈日曝曬下臭味四溢，陳世榮擔任樹林市長期間改以明管收納兩側住宅店家汙水，並在河道上施作木棧道，成為樹林地區居民休閒的好去處。

由於木棧道的原木材質易吸水、腐壞，民眾也常因此滑倒遭到詬病，加上維修費用高昂，在樹林區的市議員廖本煙、洪佳君、陳世榮等人合作爭取下，樹林區公所全面將原木材質木棧道汰換成為塑木材質。

樹林區公所主秘洪崇璉表示，塑木早期的價格較原木材質多出二分之一，但近年來因大量製造價格下跌，與原木相差無幾，區所獲得方民代支持向民政局、工務局、水利局爭取經費下，全面汰換原本的原木木棧道，其中第一、二期工程將在5月底前完工、第三期工程則將在6月底前完工，還給民眾休閒空間。

民進黨籍議員廖本煙上午前往會勘後表示，十二股圳木棧道周邊使用的民眾很多，更改為塑木材質不僅耐用又兼具美觀，除了化腐朽為永恆，更可以貼近原生木質棧道景觀，再搭配周遭生態環境，將能夠為樹林區營造完整的圳道風情。

(中時 )