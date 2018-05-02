南宋沉船「南海一號」 疑發現非黃種人的外籍水手

2018年05月02日 13:09 中時電子報 李靖棠

據香港01新聞報導，於2007年打撈發現的「南海一號」南宋時期沉船，經廣東省文物考古研究所考察後，從沉船上發現的骸骨，透過基因（DNA）測驗後，發現疑似非黃種人，顯示南宋時期可能已經有外籍水手。

廣東省文物考古研究所副所長崔勇表示，在近期對甲板下船艙內部發掘過程中，考古人員發現一些人類骸骨。根據初步鑑定，這些遺骸包括：一個完整的下頜骨、一枚完整的胸椎、一枚完整指骨、十枚保存較差的肋骨及一顆完整臼齒。經檢測後，最終的結果排除遺骸是黃種人的可能，這也給研究結果帶來更多的可能，一定程度上也反映了當時貿易繁榮和對外開放的程度。

南海一號沉船上，出土許多南宋時期的文物器皿。（圖/中新社）

大陸發現的南宋沉船「南海一號」，可能發現有外籍水手遺骸。（圖/新華社）

「南海一號」是南宋期間一艘滿載貨物的沉船，它從大陸的東南沿海出發，在前往南亞、西亞地區途中沉沒於海底。於2007年經整體打撈後，入駐廣東海上絲綢之路博物館，其全面保護發掘工作於2013年11月正式啟動。

南宋時期沉船「南海一號」的挖掘保存過程。（圖/新華社）

目前已出土文物以瓷器、鐵器為主，另包含有金銀器、漆木器、玉器、錢幣、硃砂、水銀、動植物殘骸等不同種類。它同時是迄今為止中國境內發現的年代最早、船體最大、保存最完整的沉船。

(中時電子報)