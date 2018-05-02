柯P若落選去爭2020？柯建銘：選輸不可能選總統

2018年05月02日 13:14 中時 郭建伸

民進黨選對會今將討論台北市長選戰佈局，外界關注是否會繼續禮讓台北市長柯文哲。對此，民進黨團總召柯建銘今接受廣播節目專訪時說，民進黨不太可能不提名，在民進黨全黨支持的情況下，柯勝選的可能性也不高。至於柯文哲有沒有可能2020出來和蔡英文競選總統？柯建銘說，「市長都不一定贏了，選總統是不可能的事」，政治很現實，一旦落選，選總統的可能性就沒了，柯文哲時代就宣告結束了。

主持人簡余晏問，柯文哲的政治理念是否與民進黨相左？向來與柯文哲交好的柯建銘，今天語重心長地說，過去柯文哲是陳水扁醫療小組召集人，他與柯是長期老朋友，強調過去的政治立場和民進黨一樣，「但當台北市長後，他想要各方面選票，變成讓大家看不懂」；過去曾勸柯文哲發言要小心，但坦言「每次都失望」。

柯建銘說，他雖不是選對會成員，但關心台北市選情的程度不亞於選對會；選對會今應該是討論程序問題，強調放任民進黨不提名是不可能的，若全部開放黨內同志角逐台北市長，以民進黨過去經驗可能性不到，認為最後還是會有集體決策。

簡余晏追問，柯文哲不論連任與否，有沒有可能2020出來和蔡英文競選總統？柯建銘說，柯文哲上次贏連勝文17%，但民進黨的人選得票率最少都有三成，強調當民進黨全力輔選自己的候選人時，柯P選上的機會並不高。

柯建銘說，「市長都不一定贏了，選總統是不可能的事」，政治很現實，一旦落選，選總統的可能性就沒了，柯文哲時代就宣告結束了。

由於當年陳水扁也是台北市長落選後就競選總統，外界好奇柯文哲若落選台北市長，是否可循此模式？柯建銘說，柯文哲若落選，是爭議性落選，跟陳水扁悲壯、惋惜式的落選不一樣，兩者的時代、價值觀都不一樣，認為柯的情境無法比擬陳水扁。

(中時 )