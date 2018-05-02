憂工作受影響 逾6成日本職業婦女遇性騷選擇忍耐

超過六成的日本職業女性在遭遇性騷擾時，選擇隱忍。（達志影像/Shutterstock）

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中時

《日本經濟新聞》的民調指出，逾6成的日本粉領族在職場上遭到性騷擾都選擇忍耐，理由是擔心工作受到影響，只有18.4%的人採取當場向對方抗議的行動。

日本財務省事務次官福田淳一因出言性騷女記者而辭職。該女記者向上司報告，但上司的決定是息事寧人，女記者氣不過才拿著現場錄的錄音檔向週刊爆料。此事將日本女性長年忍受職場性騷擾的實情曝露無疑。

日經新聞4月下旬針對1000名日本職業婦女進行一項民調，結果顯示，有42.5%的女性在職場上有被性騷擾的經驗，對方是公司內部人員的情形下，有61.3%的人選擇忍耐，對方是公司外部人員時，有67.7%的人選擇忍耐。

大多受訪女性表示，因為擔心告發的話，反而會使情況更糟，而選擇忍耐的理由(可複選)最多的是，擔心對工作產生不良影響。在公司外遭性騷的占57.8%，在公司內的占42.2%，許多人在外受性騷，也因擔心業務上受影響而選擇忍耐。

選擇忍耐的次多理由則是，有逾3成的受訪者認為，「即使商量了，狀況也不會改善或解決」。

相對的，選擇直接向對方提出抗議的占18.4%(對方是公司內部人員時)，有24%的人遭受性騷擾後曾找人「商量」，商量對象最多的是「公司同事」占超過4成，其次是「公司的諮詢窗口或負責人」、「勞動局」。

不過，民調顯示，即使找人商量，情況似乎也難以獲得改善。只有17.6%找人商量過的受害人表示，「問題獲得改善或解決」。其餘有28.6%的人表示，「完全沒有改變」，若加上53.9％的人認為「只有部分改善」，則有超過8成的人認為，即使找人商量也得不到令人滿意的結果。

(中時 )

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