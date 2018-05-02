彰化兇殺案！夫妻倒臥血泊 1死1命危

2018年05月02日 13:13 中時電子報 黃眉青 、中國時報 鐘武達 、中國時報

彰化縣埤頭鄉一對夫妻，2日中午被發現傷重倒臥血泊，送往彰化醫院急救。（鐘武達翻攝）

彰化驚傳夫妻互砍，妻死夫命危。(圖/中天)

彰化縣埤頭鄉合興村2日上午發生兇殺案，巫姓夫妻被送往衛福部彰化醫院，45歲王姓女子左頸動脈被砍斷，急救仍回天乏術，44歲巫姓丈夫左手腕也有明顯刀傷，血管斷裂，有生命危險。

44歲的巫姓男子與44歲的王姓妻子全身是血倒臥在家裡面，兩人經消防隊送醫急救，王女傷重不治，巫男則仍在搶救中，全案傳聞可能是家庭糾紛引發，但警方表示，目前只能排除現場有外人入侵跡象，詳細原因仍需進一步調查釐清。

彰化縣警北斗分局偵查隊長楊昭賢表示，這起命案發生在上午11點左右，警方趕到現場發現巫姓夫妻雙雙重傷倒在血泊中，兩人經消防隊救護車緊急送醫。

衛福部彰化醫院指出，傷重的1男女送到院時，44歲的王女已經沒有生命跡象，經急救30分鐘於11點40分宣告不治。該女子左頸動脈被砍斷，全身是血。

另外男性傷者則是左手腕深撕裂傷，血管斷裂，仍有生命危險，已經轉送彰化基督教醫院

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