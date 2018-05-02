接連斷交美日幫不了 林郁方籲蔡：好好處理兩岸關係

2018年05月02日 13:26 旺報 潘維庭

多明尼加與我斷交，蔡總統稱2016年她當選總統，就是台灣人民用選票告訴國際社會尊嚴、自由和民主。國政基金會外交及國防組召集人林郁方2日表示，蔡總統面對斷交，還沉醉在兩年前大選的勝利，卻不見五一勞工上街抗議、台大綁滿黃絲帶抗議「拔管」，林郁方問，讓駐多國的大使壓力大到瘦了七公斤、被多國騙走十億元裝備，這樣有尊嚴嗎？WHA、ICAO等國際組織進不去，很有尊嚴嗎？林說蔡總統應該「醒過來，好好處理兩岸關係」。

國政基金會2日舉行「斷交出現骨牌效應了嗎？」座談會，林郁方表示，這次斷交遠因是民進黨不承認九二共識，近因是行政院長賴清德輕佻地在立院大談台獨，蔡總統還讚美賴「是很誠實的人」，才會被大陸解讀成唱黑臉白臉。

林郁方也表示，外交有兩面，一面是很虛幻、煙火式的，一面是很現實無情的，那才是真實的國際外交。前者像川蔡通話、台旅法、軍艦互訪、安倍批大陸，讓蔡政府興奮，「以為我們與美日關係太好了，但5月7日是世衛大會報名最後一天，我們拿到邀請函沒？面對斷交，美日有沒有幫我們忙？」他認為，若美日是有幫我方忙，但幫不成，蔡總統應該「醒過來，好好處理兩岸關係」。

前外交部長歐鴻鍊則表示，面對三個友邦與我斷交，有人呼籲不要陷入邦交國的數字迷思裡，認為無邦交國實質關係更重要，「但守不住邦交國，可以守住無邦交國的實質關係嗎？」連非邦交國的辦事處名稱都改變了，若要談實質經貿關係，馬政府和星國、紐西蘭簽了自貿協定，蔡政府上任後，原來說要簽的全部都停止了。歐鴻鍊認為，應看清楚外交和兩岸關係的密切性，不面對現實會愈陷愈深。

立委李彥秀質疑，蔡總統說「我們也是棋手」，但「您在下棋，別人也在下棋」，請蔡總統審慎思考，不要把兩岸關係處理只剩下軍演或是嚴正抗議，以前批評馬政府處理兩岸事務不夠有尊嚴，「但現在蔡總統做了什麼？」

前駐海地大使楊承達則表示，大陸提供31億美元貸款與投資給多明尼加，之前也傳出給加納提供130億美元貸款。他直指，「當兩岸關係不好，對友邦來講，也許原先需求沒那麼大，現在則很難阻止他們也對我們提出類似需求，如海地總統將訪問台灣，外交部長先來了，肯定對我們有一些要求」。

(旺報 )