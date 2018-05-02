台農發大種鳳梨釋迦　立委轟：與民爭利

2018年05月02日 13:36 中時 楊騰凱

農委會主委林聰賢今赴立院備詢，立委提到，台農發公司近期將在台東承租大規模的土地種植鳳梨釋迦，產量約2000公噸，質疑是「與民爭利」。林聰賢強調，承租土地是為了建立示範農場專供外銷，未來除非有新訂單，否則不會增加種植面積。

立委高潞‧以用表示，台農發公司身兼帶領台灣農業轉型的重責大任，特定請來紐西蘭Zespri奇異果公司行銷總裁陳郁然出任董事長，應該是要借鏡Zespri整合2700多位奇異果小農走上國際行銷的經驗，代表台農發公司的任務，應該是帶著台灣小農打群架，沒想到外界多認為台農發公司是在與民爭利。

高潞‧以用表示，以台東的鳳梨釋迦為例，鳳梨釋迦出口相當大宗，但是單一市場為主，高達9成都賣到中國大陸，農民已經自己找到市場，且市場已經算飽和了，生產也沒有不穩定，結果，台農發公司承租還要承租台糖位於台東農場235公頃的林地，做為鳳梨釋迦的生產地，產量高達2000公噸，「這不是與民爭利，不是霸凌小農，那這是什麼？」

高潞‧以用指出，香蕉的問題也是一樣，台灣香蕉外銷節節敗退，問題在於冷鏈系統沒有建立，產品品質也不穩定，導致香蕉的瑕疵太多，但農委會也沒把問題解決，還讓台農發公司另向台糖租28公頃的土地生產香蕉。

立委廖國棟指出，台農發公司股東結構多是政府單位，具有半官方的色彩，可以輕易向台糖大規模承租土地，反觀一般農民自己要向台糖租1分地都很困難，這就是典型的與民爭利。

林聰賢表示，租地其實是農糧署和香蕉研究所等政府單位向台糖承租，針對鳳梨釋迦、香蕉等具有國際競爭力的品項，打造外銷的示範農場，把採收運輸軌道等機具都架設上去，避免人工搬運碰傷，造成品質下跌，以符合國外買家需求，專供外銷，不會回頭與國內競爭，而且最後仍會招募台灣農民來種植，帶領農民走向國際市場。

林聰賢也強調，台農發公司扮演的腳色主要是負責行銷業務，目前已經有簽了部分訂單，並持續開拓新的市場當中，未來除非有更多訂單，才會增加生產面積，避免造成農民的競爭疑慮。

(中時 )