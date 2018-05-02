遭詐20萬元無業男LINE尋死 警鬼門關前救人

太平警方在李男胞姐報案後直接向電信公司查到發話地址，以後快的速度在一江橋附近找到李男。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
李男在被女網友詐騙20萬元後，在臉書及LINE留言尋死。（馮惠宜翻攝）

台中太平區1名30歲的李姓男子透過網路交友平台認識1位化名「小葳」的女子，小葳藉此推銷要他購買近20萬的產品，李男匯款後相約在台北某捷運站面交，小葳隨音訊全無，李男發現被騙萬念俱灰，在臉書及LINE留言「我的心真的太痛了…我走了」，李男姐姐發現立即報警協助，經鎖定他最後發話地點，1小時內找到欲割腕的李男，搶在鬼門關前挽回其寶貴生命。

無業的李男，在交友平台認識「小葳」，沒想到付了20萬元買了她推廣的產品後，對方即音訊全無，因李男是向朋友借錢付款，事後察覺被騙，於是1日晚間在臉書及LINE留言「我的心真的太痛了…只剩一條路可以走了，我走了」即失聯。

姐姐憂心弟弟尋短，立即報警，經太平警分局太平派出所副所長邱猷結及警員蔡沛芸協助請求電信公司協助緊急調閱最後發話基地台位置，在不到一小時內即在一江橋及附近堤防找到李姓男子及所駕駛之自小客車，當時男子在車內欲持美工刀自殺，所幸員警即時到場勸阻及耐心安撫，終於讓其打開心房，放棄自殺念頭。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

彰化兇殺案！夫妻倒臥血泊 1死1… 採竹筍返家途中 老婦連人帶車跌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。