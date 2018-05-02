遭詐20萬元無業男LINE尋死 警鬼門關前救人

2018年05月02日 13:35 中時 馮惠宜

李男在被女網友詐騙20萬元後，在臉書及LINE留言尋死。（馮惠宜翻攝）

台中太平區1名30歲的李姓男子透過網路交友平台認識1位化名「小葳」的女子，小葳藉此推銷要他購買近20萬的產品，李男匯款後相約在台北某捷運站面交，小葳隨音訊全無，李男發現被騙萬念俱灰，在臉書及LINE留言「我的心真的太痛了…我走了」，李男姐姐發現立即報警協助，經鎖定他最後發話地點，1小時內找到欲割腕的李男，搶在鬼門關前挽回其寶貴生命。

無業的李男，在交友平台認識「小葳」，沒想到付了20萬元買了她推廣的產品後，對方即音訊全無，因李男是向朋友借錢付款，事後察覺被騙，於是1日晚間在臉書及LINE留言「我的心真的太痛了…只剩一條路可以走了，我走了」即失聯。

姐姐憂心弟弟尋短，立即報警，經太平警分局太平派出所副所長邱猷結及警員蔡沛芸協助請求電信公司協助緊急調閱最後發話基地台位置，在不到一小時內即在一江橋及附近堤防找到李姓男子及所駕駛之自小客車，當時男子在車內欲持美工刀自殺，所幸員警即時到場勸阻及耐心安撫，終於讓其打開心房，放棄自殺念頭。

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(中時 )