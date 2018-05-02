NBA》柯瑞復出戰28分 勇士輕取鵜鶘2比0

史提芬柯瑞復出首戰攻下28分，勇士輕取鵜鶘取得2比0領先優勢(美聯社)

友善列印
中時電子報

雖然因傷休息了5周，但對於史提芬柯瑞而言絲毫不受影響，今日復出首戰以替補身分上場，飆進5顆三分球，攻下28分、7籃板、2助攻、3抄截，加上杜蘭特的29分、6籃板、7助攻、2抄截、3阻攻，勇士主場121比116擊敗鵜鶘，系列賽2比0領先。

杜蘭特第四節攻下15分，率領金州大軍捕獲鵜鶘。(美聯社)

柯瑞賽前謙虛的表示希望復出的第一場比賽別打得太爛，然而事實上卻不是如此，第一節勇士先發球員前14次出手只命中4球，被來犯的鵜鶘大軍打得喘不過氣來，但當柯瑞上場後場上情勢瞬變，連續砍進2顆三分球，單節攻下12分，幫助勇士追趕上來。第四節換杜蘭特挺身而出，單節攻下15分，帶領金州鐵騎拉開差距到13分，即便鵜鶘連追帶趕的縮小至5分差距，可惜時不我予，最終以5分之差告負。

卓雷蒙格林差點連續兩場演出大三元戲碼。(美聯社)

柯瑞賽後表示，「對我而言這是一場非常重要的勝利，場上隊友與場邊球迷的不斷鼓勵，讓我充滿著信心。接下來兩場比賽將前往紐奧良，當地球迷勢必會帶給我們很大壓力，不過，這也是我們前進的動力，相信全隊會打出更好的比賽。」

柯瑞上場27分鐘，15投8中，手感非常理想，尤其是5顆三分球讓球迷見證到偉大的球員絕不會受到傷勢所影響。上場演出大三元的卓雷蒙格林，此役依舊表現不俗，20分、9籃板、12助攻、2阻攻，差點連續兩場大三元。

鵜鶘先發五虎得分都上雙，但碰到柯瑞強勢歸隊，最終還是只能仰天長嘆。安東尼戴維斯25分、15籃板、5助攻，哈勒戴24分、8籃板、8助攻，隆多22分、7籃板、12助攻、5抄截，米洛提奇18分、9籃板，摩爾14分。

(中時電子報)

歐冠足》拜仁枉死？馬塞洛坦承手… 大運會》向俊賢跳高6連霸 獲亞運…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。