NBA》柯瑞復出戰28分 勇士輕取鵜鶘2比0

2018年05月02日 13:22 中時電子報 黃邱倫

雖然因傷休息了5周，但對於史提芬柯瑞而言絲毫不受影響，今日復出首戰以替補身分上場，飆進5顆三分球，攻下28分、7籃板、2助攻、3抄截，加上杜蘭特的29分、6籃板、7助攻、2抄截、3阻攻，勇士主場121比116擊敗鵜鶘，系列賽2比0領先。

杜蘭特第四節攻下15分，率領金州大軍捕獲鵜鶘。(美聯社)

柯瑞賽前謙虛的表示希望復出的第一場比賽別打得太爛，然而事實上卻不是如此，第一節勇士先發球員前14次出手只命中4球，被來犯的鵜鶘大軍打得喘不過氣來，但當柯瑞上場後場上情勢瞬變，連續砍進2顆三分球，單節攻下12分，幫助勇士追趕上來。第四節換杜蘭特挺身而出，單節攻下15分，帶領金州鐵騎拉開差距到13分，即便鵜鶘連追帶趕的縮小至5分差距，可惜時不我予，最終以5分之差告負。

卓雷蒙格林差點連續兩場演出大三元戲碼。(美聯社)

柯瑞賽後表示，「對我而言這是一場非常重要的勝利，場上隊友與場邊球迷的不斷鼓勵，讓我充滿著信心。接下來兩場比賽將前往紐奧良，當地球迷勢必會帶給我們很大壓力，不過，這也是我們前進的動力，相信全隊會打出更好的比賽。」

柯瑞上場27分鐘，15投8中，手感非常理想，尤其是5顆三分球讓球迷見證到偉大的球員絕不會受到傷勢所影響。上場演出大三元的卓雷蒙格林，此役依舊表現不俗，20分、9籃板、12助攻、2阻攻，差點連續兩場大三元。

鵜鶘先發五虎得分都上雙，但碰到柯瑞強勢歸隊，最終還是只能仰天長嘆。安東尼戴維斯25分、15籃板、5助攻，哈勒戴24分、8籃板、8助攻，隆多22分、7籃板、12助攻、5抄截，米洛提奇18分、9籃板，摩爾14分。

(中時電子報)