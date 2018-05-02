爆參加「世越號邪教」 子瑜老闆朴軫永回應了

2018年05月02日 13:21 中時電子報 蔡曉婷

朴軫永發文澄清參加邪教報導。（圖／翻攝自asiansoul_jyp IG）

韓國世越號沉沒事件上月16日紀念4周年，當時曾爆出邪教獻祭陰謀論，指「救援派」為讓崔順實父親崔太敏復活，才犧牲300多人性命。今(2日)韓媒報導，JYP社長朴軫永與裴勇俊被拍到參加救援派集會，疑和該教派關係密切，對此朴軫永稍早發文解釋，照片是被移花接木，將對報導媒體提告。

世越號2014年4月16日上午發生船難，造成304人死亡、172人受傷，而失蹤5人已停止搜尋，此事件也重擊總統朴槿惠的威信，除了被爆發閨密門事件，更爆出她與邪教「救援派」有關，刻意失蹤的7小時疑是為了完成獻祭儀式，目的則是為了讓崔順實亡父崔太敏復活。

今《Dispatch》報導，一手捧紅2PM、TWICE等夯團的JYP社長朴軫永和「救援派」私交甚密，他雖先前自稱「無宗教」，卻被拍到參加救援派的傳道活動，與該團體的高階管理員相談甚歡，而「韓流天王」裴勇俊也被拍到出現在會場，此消息曝光，使JYP娛樂股票大跌，光一個上午就暴跌10%以上。

對此，朴軫永稍早透過IG表示，被拍到的影音只是自己和朋友組成的讀經小組活動，場地也是他自己花錢租的，他4年前起與友人發起讀經聚會，每周2次，與所謂的異教派並無關聯，此不負責的報導已對他名譽和公司造成損失，將透過法律手段追究責任。

(中時電子報)