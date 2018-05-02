反拔管運動遍地烽火 一張圖讓你秒懂

2018年05月02日 13:53 中時電子報 戴安瑋 、 徐秀娥

各公私立大學校院反拔管運動正遍地烽火。（製圖/徐堯箴）

教育部4月27日粗暴拔管，台大校長遴選委員會痛批教育部違法介入大學自主後，國內公私立大學也群起反彈，記者整理4/27日迄今，各公私立大學校院發起各項抗議行動，一張圖讓你秒懂反拔管運動已遍地烽火。

4月28日台灣大學自主聯盟首度發難，在傅鐘前，發起校園繫黃絲帶抗議，提出「拒絕政治介入校園」的訴求，4月29日起包括台灣大學、清華大學等重量大學師生發起校園繫黃絲帶抗議，拒絕政治介入校園；當天台北商業大學、中國科技大學等7所技職大學，也發起「我們不再沉默」全民連署，迄今已有8萬人連署。私立大學校院協會也明白指出，教育部違法、違憲，不是民主法治社會應有的亂象。

5月1日台大自主聯盟昨在傅鐘前舉行國際記者會，號召全校師生、全球校友共赴校難，一起反抗教育部違法亂政，堅持大學自主；台大前任校長孫震今更召開記者會，要求教育部長吳茂昆部長謝罪下台、行政院長賴清德道歉。成大教授今也響應黃絲帶運動，反拔管怒火遍地烽火。

此外，台大EMBA學生會、台大EMBA校友會、政大EMBA校友會、清華EMBA會長也紛紛發出聲明、怒吼，嚴厲譴責教育部違法亂紀。

(中時電子報)