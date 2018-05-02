何潤東驚傳打拳手腕骨折！為了《翻牆》堅持開刀後不住院

2018年05月02日 13:37 中時 林淑娟

何潤東手腕骨折還裝可愛發財貓。（取材臉書）

何潤東手腕骨折。（取材臉書）

何潤東上月27日才被記者直擊現身健身房運動，當時的他恢復昔日肌肉猛男模樣，體重還飆升到人生巔峰的79公斤，不料隔天（28日）就驚傳他在對著沙包練拳時，造成右手腕骨折，三根骨頭受傷，其中一根還斷掉，必須開刀接回，正等近日手消腫後安排開刀。至於原本下週就即將大陸拍的兩部戲，經紀人表示，已跟劇組討論過，會先拍文戲、暫時避開打鬥武戲。

經紀人表示，醫生研判他的右手至少一個月不能動，要完全康復則至少需要兩個月。原本醫生要他開刀後住院兩天觀察、方便換藥，但他竟然跟醫生說不要住院，因為他覺得把TVBS《翻牆的記憶》後製剪接好比較重要，因此還打算開完刀後繼續進剪接室工作，希望在赴大陸拍戲前完成所有後製。

更誇張的是，他原本為了新戲角色需求必須練更壯，設定目標要再壯3公斤、手臂再粗一圈，但右手受傷後，他竟然繼續到健身房健身，只是健身動作會避開右手。

天生樂觀的他，雖然受傷讓身邊的親友擔心，但頗能自娛娛人，他在1日勞動節時還在臉書po了手包紮照，寫著：「就算手瘸了也要向所有辛苦的勞動者致敬。此刻我將化身為招財貓祝你們財源滾滾！」

(中時 )