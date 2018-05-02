政院推國家洗錢及資恐風險評估報告 賴揆期許APG評鑑過關

2018年05月02日 13:48 中時 張理國

行政院洗防辦今天公布首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」，法務部長邱太三打聚光燈、全程掛耳麥進行報告，行政院長賴清德形容，宛若蘋果創辦人賈伯斯再世，用發表i phone精神呈現報告書的重要性，賴揆也期許，全體國人共同支持，讓今年11月亞太防制洗錢組織APG第三輪相互評鑑一舉過關。

行政院高度重視亞太防制洗錢組織APG第三輪相互評鑑，今天首度發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」，其中並指出，依據「洗錢及資恐威脅評等表」中「非常高」及「高」兩個級距中，共有9大類型，包括毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、貪污賄賂、第三方洗錢、仿冒盜版侵害營業祕密。

邱太三說，要建立完善的洗錢防制機制，就要先進行風險評估，如同健康檢查，找出病痛根源；FATF是國際防制洗錢金融行動組織與APG是相關單位，FATF在2012年修正40項建議標準，要求各會員國要以風險為本，建立整體防衛機制，台灣位居東亞交通樞紐，也是犯罪者喜歡利用的體系。

邱太三說，台灣較易被利用於洗錢、資恐的行業或部門，包括非常高弱點的本國銀行及國際金融業務分行（OBU），高度弱點則包括國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在台分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司（OIU）、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投信業等。

賴揆致詞時則說，邱太三以蘋果創辦人賈伯斯發表i phone的精神來進行報告，看起來好像賈伯斯再世一般，賴揆說，去年他宣示「金流透明、世界好評」的目標，經過短短半年，行政院提出國家洗錢及資恐風險評估報告書，又邁入另一個階段，希望經由大家的努力，今年11月亞太防制洗錢組織APG第三輪相互評鑑能有好成績、一舉過關。

賴揆說，多年來台灣一直遵守FATF防制洗錢金融行動組織的各項規範，針對近年洗錢及資恐不足之處，政院提出4項具體作法，包括成立洗錢防制辦公室；透過修改洗錢防制法，擴大沒收範圍，課以銀樓、律師、會計師洗錢防制責任，修訂資恐防制法、制定國際刑事司法互助法，目前公司法、財團法人法也在立法院審議中，這些修法就是希望跟國際接軌；要求金融單位加強金融規範，建立預警機制、海外分行監理，以符合國際規範；最後則是提出國家洗錢及資恐風險評估報告書。

賴揆說，後續還會推出國家級的報告書，而首部的報告書發表經驗可以提供其他報告書參考。

因應洗錢防制，金管會把逃漏稅納入洗錢防制規定，金管會主委顧立雄回應媒體詢問時說，因為稅務犯罪會構成洗錢的可能，金管會將要求金融機構納入風險評的範圍，有此疑慮時就要提出可疑交易的通報；至於是否可能因此衝擊到OBU客戶，國內對OBU客戶要求的風險控管跟國內的DBU相同，不會因OBU而放寬，金管會也會要求金融機構作好KYC，了解客戶狀況，實質受益人情況也要理解，應因稅務共同申報CRS執行，金管會也會跟財政部合作，作好國際接軌。

(中時 )