青瓦台：即便南北簽和平協定 仍需美軍協防南韓

2018年05月02日 14:08 中時 王嘉源

南韓政府表示，即使朝鮮半島簽署和平協定，美軍仍應駐守在南韓。美國之音中文網報導，南韓總統府一位官員2日表示，首爾希望美軍繼續留守南韓，因為美軍能在大陸與日本等周邊東北亞國家發生軍事衝突時起到調停作用。

此前，南韓總統文在寅的一名安全事務顧問和學術專家在報刊上發表評論，稱在朝鮮半島和平條約簽署後，美軍很難再有理由繼續駐守在南韓。但南韓總統府一位發言人2日則說：「美軍駐守在南韓事關南韓與美國的同盟關係，跟南北韓簽署和平協定毫無關聯。」

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩4月27日舉行了歷史性「文金會 」，雙方簽署《板門店宣言》，稱要為朝鮮半島完全無核化的目標努力。宣言中提到雙方停止一切敵對行為，但沒有具體提到駐韓美軍的去留。

美國目前在南韓駐有近3萬名兵力。平壤當局長期以來一直要求美軍離開朝鮮半島，並視美軍撤離為它放棄核武器和彈道飛彈計劃的先決條件。美國總統川普預計數星期後跟北韓領導人金正恩會晤。美軍駐守朝鮮半島問題，據信是「川金會 」的一個重要議題。

事實上，朝鮮半島簽署和平協定確實會涉及裁軍問題，派駐南北韓邊境板門店周邊「共同警備區」（JSA）的聯合國軍（由美軍統轄）可能得撤離，「非軍事區」（DMZ）兩邊的韓朝重兵也應設限。但「駐韓美軍」則是另一回事，它屬於美韓同盟的一環，任務為協防南韓，受《駐韓美軍地位協定》規範。不過若聯合國軍結束任務，受到「終戰」氛圍影響，駐韓美軍是否仍有存在必要亦會引發質疑。

(中時 )