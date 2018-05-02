方大同6月18日擔任GMA TALK金曲講座主講人

2018年05月02日 14:00 旺報 廖慧娟

「2018GMA金曲國際音樂節」系列活動陸續展開，主辦單位今天（5月2日）宣布，6月18日在台北三創園區Clapper Studio舉辦的「GMA TALK金曲講座」，確定邀請金曲歌王方大同擔任主講人，陶晶瑩擔任主持人。

方大同接到邀約時，不諱言：「前一陣子也想做個音樂分享會，這次透過『GMA TALK金曲講座』能夠實現想法，是個很好的機會。」

方大同表示：「真的很開心能參加，以前就很喜歡去學校的吉他社與同學分享做音樂的想法和經驗，今年透過GMA TALK實現想法。」

身兼作家、歌手與經營者不同的角色，方大同表示，這次主題定為：「找出你的創作所嚮」，將在講座會上與聽眾分享：「自己的音樂創作過程，包含編曲的手法、技巧，以及身邊夥伴們的創作習慣、靈感來源等。」他表示，紀律和毅力是不可或缺的，很多事情就是做中學，然後享受每一個過程。

「GMA TALK金曲講座」即日起開始報名，於6月7日晚間12點截止，一律採網路免費報名、額滿為止，報名條件須符合全國高中、大專以上，就讀音樂相關科系或有實際參與音樂相關社團之學生，詳情請上2018GMA金曲活動官網(http://gma.tavis.tw/GM29/GMF/GMATALK.asp)查詢。

(旺報 )