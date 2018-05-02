孫安佐爆「已結案」倒數返台 邱彰全算中：真爽

2018年05月02日 14:00 中時電子報 黃詩淳 、 蕭雅玲 、 林淑娟 、 蔡曉婷

邱彰發文直言自己預測神準。（圖／取自邱彰臉書）

邱彰開心預言準確。（圖／取自邱彰臉書）

狄鶯和孫鵬兒子孫安佐因涉嫌恐攻在美國被捕，上月25日開預審庭，理平頭的他看起來氣色不錯，還脫口「想看動漫」，而本來預計下次開庭日期是5月23日，不過今（2日）卻傳出案件顯示已結案，他即將被遣返回台。

孫安佐在美揚言恐攻被捕，狄鶯與孫鵬為救子，請了2位名律師幫忙打官司，上個月25日早上在賓州上達比郡警察局召開預審庭，法官當場宣布5月23日再度開庭。在美執業律師邱彰在預審庭結束後，就曾透露孫安佐的辯護律師與檢方協調向法官提出加速復原處置法（ARD）處理方式，孫安佐可以不用上法院正式出庭審判，今據《蘋果日報》報導，賓州法院官網頁，孫安佐的案件已標示為結案（Closed），返台進入倒數計時。

孫安佐在美涉恐攻一案，邱彰日前接受訪問提到，孫安佐不是美國納稅人，倘若坐牢和審判都得付錢，辯護律師提出ARD的處理方式，不但可省略上法院出庭審判，還可省下20萬美金（近600萬台幣）。

針對孫安佐原本被控恐攻威脅、持有犯罪武器兩項控罪，律師邱彰從一開始就篤定孫安佐會沒事，上個月預審庭結束後她就臉書寫下，「孫家同意放棄聽證，換取檢察官撒銷一項持有犯罪武器控罪策略奏效，孫安佐只剩恐攻威脅罪，一如2名律師的沙盤推演，孫安佐的案件似乎已提前結案。」對照賓州法院官網孫安佐的案件已經結案（Closed）看來，孫安佐案件極有可能在預審庭結束後就已經有答案了。

而名律師邱彰早在上月8日透露「狄鶯搞定了啦」，預言該案4月底開庭後可能會讓孫安佐返台，時間點或將落在下月，對今爆出「結案」，邱彰稍早在臉書開心分享說：「真爽」，開心預言神準，更直言：「我預測的真準—-因為美國法律有可預測性。相較之下，不是蛔蟲，怎麼預測台灣法官的自由心證？」間接批評台灣法律的「自由心證」不知公平審判的基準點為何。

記者留言給狄鶯未獲回應。在美國執業的知名律師邱彰表示，「小地方的事情都好處理。我說過他五月可以回台灣，狄鶯真厲害，大事化小，小事化無」。而其實上達比警局推特5月1日突然冒出一個有關孫安佐的推特：「地方上在傳，孫安佐被交保了，但是沒有這回事。孫安佐沒有被交保，近期內也不會被交保。」據了解，主要是5月1日就是孫安佐開玩笑揚言恐嚇要掃射學校的日子，很多對本案進展沒有一手消息的當地居民很擔心，所以警局乾脆用推特來保證孫安佐沒有被交保。

(中時電子報)