黃子哲爆料：吳茂昆當年選校長也沒利益迴避

黃子哲爆料吳茂昆當年選校長，遴選委員有自己同窗在裡頭。（黃子哲提供）

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黃子哲爆料吳茂昆當年選校長，遴選委員有自己同窗在裡頭。（黃子哲提供）

教育部長吳茂昆爭議越來越多，教育部質疑台大校長遴選沒有做好利益迴避。國民黨台北市議員擬參選人黃子哲今天爆料，吳茂昆當年被遴選為東華大學校長時，遴選委員會成員中就有包含與吳茂昆關係非常好的高中同班同學。依管案的標準，是不是同樣也有「經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，進而形成對其它被推薦人的偏頗與不公平競爭」？

黃子哲出示資料指出，2011年10月東華大學第六任校長的遴選，吳茂昆是被推薦人，遴選委員會成員中，有位校友代表叫林福樹，他與吳茂昆便關係匪淺。因為林福樹與吳茂昆過去是花蓮高中的同班同學。而吳茂昆在擔任國科會主委時，林福樹是花蓮海星中學的校長，林還曾獲得吳的承諾協助推動該校菁英人才培育計畫，也就是雙方還有業務上的往來。

黃子哲表示，吳茂昆自己選校長，結果遴選委員之一是自己的同窗好友，過去還曾給後者一些專案上的補助或協助。據了解，當時吳茂昆也沒有主動向遴選委員會主動揭露與林福樹有這層密切的關係。

黃子哲認為，如果吳茂昆要拿法律之外的政治量尺來卡管，那吳當年根本毫無資格當東華大學校長。更何況獨董就是要有高度的獨立性，且管中閔擔任獨董是公開訊息，也經過台大的核准同意。對比吳茂昆，更無爭議。

(中時 )

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