慈濟千人朝山 為天下祈福

2018年05月02日 18:05 中時 楊騰凱

慈濟即將邁向第53周年，自4月起到5月9日慈濟周年慶，慈濟發源地靜思精舍至少25梯次、約1萬人次朝山。5月1日下午，將近1000位包含靜思精舍法師、慈濟志工、慈濟人文志業同仁，虔誠禮敬朝山，三步一拜、步步踏實，為天下無災難祈福。

慈濟基金會表示，慈濟走過半世紀，每年周年慶前，海內外慈濟志工與大德紛紛前往花蓮慈濟發源地，以身心虔敬的三步一拜的「朝山」，感恩過去、迎接慈濟第53年。自4月底迄今，共有超過5000位慈濟志工與民眾前來朝山，不管豔陽細雨，朝山人員步步踏實、意志堅定地完成朝山。

慈濟基金會表示，4月底，來自台北永和的慈濟志工廖定興，93歲的他身體硬朗，一顆假牙都沒有。儘管近年需要戴助聽器，但廖定興總是在台北慈濟醫院當「送病歷」志工。做慈濟二十幾年的廖定興幾乎每年都會來參加朝山。過去菸酒不離的廖定興，被稱為「酒仙」，因為認識慈濟後才改變了人生，為了感恩有證嚴法師為他的人生開路，每年都跟同是慈濟志工的太太李佳樺，抱著一顆「感恩的心」朝山。

5月1日朝山前天降甘霖，去除溽暑，靜思精舍法師，慈濟志工、民眾，共近1000人在涼爽細雨中，分3條動線，往靜思精舍主堂前進。長期做公益的主持人謝佳勳、陳夙雰，也在隊伍裡。其中一條隊伍的排頭，是前交通部長蔡堆，以及長期投入義診的吳森醫師，兩人都已70幾歲。

吳森醫師去年因心肌梗塞，心臟裝了支架，身體恢復後，持續投入義診。吳森醫師表示，要趁自己身體許可，把握時間付出，今天希望用朝山祈福；全職志工蔡堆今年參加多次朝山，他表示每次朝山都是一種靜心時刻，儘管今天下雨，也感覺得很歡喜。

慈濟基金會表示，朝山的目標就是心靈的洗鍊、培養謙虛；在朝山後保持正確方向、精純虔誠，把握時間利用生命，祝福天下無災難。

(中時 )