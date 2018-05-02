中油第三接氣站改台北港或另拉管線 經濟部：可再評估

立法院社福及衛環委員會今天舉行觀塘工業區開發對大潭藻礁生態系統可能的影響與因應」專題報告。（廖德修攝）

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立法院社福及衛環委員會今進行「觀塘工業區開發對大潭藻礁生態系統可能影響與因應」專題報告。藍委在臨時提案要求把中油第三天然氣接收站改建在台北港，或啟動第二條輸氣管線，即另拉管線到大潭電廠，不破藻礁生態。獲得經濟部長政務次長曾文生同意，將請開發單位中油再評估以上兩個替代方案。

曾文生表示，原本的估算，如果5月通過環差案，施工期也會延後3個月，如今必須再重新評估，雖然委員會沒有規定期限，仍會要求中油儘快處理，不要延宕。其實該做的評估基礎都有了，原則上就是要求中油重新檢視，替代案的困難點必須說的更清楚。

藍委的另外3個提案，包括直接「異地建站」（台北港或林口港）取代目前的「迴避藻礁方案」：以及等農委會完桃園外海藻礁生態調查完成，並提出相關保育計劃後，再進行後續的環評審查。由於時間至少將拉長到明年3月，綠委便以人數優勢（6比2）加以否決。

列席的農委會副主委陳吉仲表示，在大潭發現的一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚，由於農委會是主管機關，本月中旬將召開會議，廣邀專家進行廣泛討論。如果確認應該保護或必須要求開發案採取更多的迂迴、替代方案，農委會絕不會推諉責任。

藍委蔣萬安、王育敏等強烈主張，應等農委會委託中研院做的研究報告明年3月出爐後，再來進行環評工作，不要急就章，為趕建第三接氣站而通過環差案。

環保署解釋，環評程序與農委會的研究調查是兩回事，觀塘工業區環差案已進行過專家會議，接下來將回到專案小組會議繼續進行下個階段審查。農委會也解釋，生態調查不只包括大潭藻礁，而是整個桃園海岸生態。這與環評是兩件事，可同時並行，但行政權不能干涉環評。

藍委最在意的是經濟部已有內定期程，即5月間必須進行環差會議並通過開發案。對此環保署長李應元否認，表示絕無時間表，並駁斥藍委王育敏的指控是「無的放矢」，引起對方大怒，譴責環保署就是抱著護航的心態。

經濟部代表則表示，即使環差案本月順利通過，原訂供氣計劃也將延後3個月。原定2022年7月就可初期供氣50萬噸，2023年12月全量供氣300萬噸。如今必須到2022年10月才能供氣50萬噸、2024年4月300萬噸。如果本月無法通過環評，又得再往後延。

(中時 )

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