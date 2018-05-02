中油第三接氣站改台北港或另拉管線 經濟部：可再評估

2018年05月02日 18:05 中時 廖德修

立法院社福及衛環委員會今進行「觀塘工業區開發對大潭藻礁生態系統可能影響與因應」專題報告。藍委在臨時提案要求把中油第三天然氣接收站改建在台北港，或啟動第二條輸氣管線，即另拉管線到大潭電廠，不破藻礁生態。獲得經濟部長政務次長曾文生同意，將請開發單位中油再評估以上兩個替代方案。

曾文生表示，原本的估算，如果5月通過環差案，施工期也會延後3個月，如今必須再重新評估，雖然委員會沒有規定期限，仍會要求中油儘快處理，不要延宕。其實該做的評估基礎都有了，原則上就是要求中油重新檢視，替代案的困難點必須說的更清楚。

藍委的另外3個提案，包括直接「異地建站」（台北港或林口港）取代目前的「迴避藻礁方案」：以及等農委會完桃園外海藻礁生態調查完成，並提出相關保育計劃後，再進行後續的環評審查。由於時間至少將拉長到明年3月，綠委便以人數優勢（6比2）加以否決。

列席的農委會副主委陳吉仲表示，在大潭發現的一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚，由於農委會是主管機關，本月中旬將召開會議，廣邀專家進行廣泛討論。如果確認應該保護或必須要求開發案採取更多的迂迴、替代方案，農委會絕不會推諉責任。

藍委蔣萬安、王育敏等強烈主張，應等農委會委託中研院做的研究報告明年3月出爐後，再來進行環評工作，不要急就章，為趕建第三接氣站而通過環差案。

環保署解釋，環評程序與農委會的研究調查是兩回事，觀塘工業區環差案已進行過專家會議，接下來將回到專案小組會議繼續進行下個階段審查。農委會也解釋，生態調查不只包括大潭藻礁，而是整個桃園海岸生態。這與環評是兩件事，可同時並行，但行政權不能干涉環評。

藍委最在意的是經濟部已有內定期程，即5月間必須進行環差會議並通過開發案。對此環保署長李應元否認，表示絕無時間表，並駁斥藍委王育敏的指控是「無的放矢」，引起對方大怒，譴責環保署就是抱著護航的心態。

經濟部代表則表示，即使環差案本月順利通過，原訂供氣計劃也將延後3個月。原定2022年7月就可初期供氣50萬噸，2023年12月全量供氣300萬噸。如今必須到2022年10月才能供氣50萬噸、2024年4月300萬噸。如果本月無法通過環評，又得再往後延。

(中時 )