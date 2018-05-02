老公控家暴踹肚 陳詩欣斥「自己抓傷的吧！」

2018年05月02日 14:20 中時 許家寧

董俊男出示驗傷單控訴陳詩欣的種種惡行，決定不再容忍，將提出家暴申請。（許家寧翻攝）

跆拳道奧運金牌國手陳詩欣半年前遭爆不倫戀，與擔任體育老師的老公董俊男爆發婚姻問題，董男指控兩人昨日因離婚官司調解無共識，爭執時陳踢破浴室的門並踹倒他，董秀出背部三道抓痕，控訴陳詩欣的種種惡行，決定不再容忍，將提出家暴申請！

「徹底死心！」董俊男受訪指控陳詩欣的種種惡行，自陳的不倫戀爆發，儘管陳多次提出離婚，但念在孩子的份上本想就協商求和，不願孩子受到傷害，但陳態度強硬，還堅稱婚外情都是媒體亂報，又命令女兒監控他的行蹤回報，女兒交代不清就遭陳呼巴掌，哭著向他哭訴，實在忍無可忍！

董俊男說，昨天兩人因離婚問題開協調會，會議中陳堅持兩個孩子歸她，雙方未能達成共識，返家後兩人又發生爭執，董帶著孩子在浴室洗澡，陳詩欣就追打進浴室，踹破浴室的門，董拿起手機錄影，卻激怒陳出腳踹他肚子，再撲上前搶奪手機，兩人發生扭打，董憤而到醫院驗傷，揚言一定要對陳提告家暴。

董俊男稱半年來遭陳詩欣「吃軟飯的男人」等言語家暴。（許家寧翻攝）

陳詩欣（前排右四）電訪駁斥打人，呼籲董俊男勿無中生有。（資料照，許家寧攝）

董俊男現仍與陳詩欣住在合開的花蓮民宿，董也指控7歲的女兒因「未完整交代爸爸行蹤」遭陳呼巴掌，女兒曾透露「很害怕媽媽回家」讓他感到痛心，原本溫暖的家成為孩子的惡夢，他直言「要離婚可以，孩子要留在爸爸身邊」。

很傻眼！陳詩欣受訪表示，董將所有雜誌報導內容都攤給女兒看，分居住三樓的她顧及保護孩子心理下樓理論，盼董別再利用媒體傷害小孩及抹黑她，因為董關門阻止她與女兒說話，因此有推開門拉扯，但強調絕無踢人，看到抓痕也很傻眼，「自己抓癢抓傷的吧」。

陳詩欣說董俊男的離婚條件要她讓出房子、2個孩子監護權及500萬並離開花蓮，否則就「玉石俱焚」，還放話陳是公眾人物，反正比他還難堪，陳詩欣強調絕對不會放棄孩子也不希望兩人的婚姻問題，浪費社會資源，相關訴訟還在法院處理中，盼以和平的方式解決問題。

(中時 )