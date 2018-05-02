孫安佐揚言恐攻已結案？！邱彰神準預測！

2018年05月02日 14:19 中時 蕭雅玲

孫安佐在美揚言恐攻被捕，狄鶯與孫鵬為救子，請了2位名律師幫忙打官司，上個月25日早上在賓州上達比郡警察局召開預審庭，法官當場宣布5月23日再度開庭。在美執業律師邱彰在預審庭結束後，就曾透露孫安佐的辯護律師與檢方協調向法官提出加速復原處置法（ARD）處理方式，孫安佐可以不用上法院正式出庭審判，今（2日）卻傳出，賓州法院官網頁，孫安佐的案件已標示為結案（Closed）。

孫安佐在美涉恐攻一案，邱彰日前接受訪問提到，孫安佐不是美國納稅人，倘若坐牢和審判都得付錢，辯護律師提出ARD的處理方式，不但可省略上法院出庭審判，還可省下20萬美金（近600萬台幣）。

針對孫安佐原本被控恐攻威脅、持有犯罪武器兩項控罪，邱彰從一開始就篤定孫安佐會沒事，上個月預審庭結束後邱彰就臉書寫下，「孫家同意放棄聽證，換取檢察官撒銷一項持有犯罪武器控罪策略奏效，孫安佐只剩恐攻威脅罪，一如2名律師的沙盤推演，孫安佐的案件似乎已提前結案。」對照賓州法院官網孫安佐的案件已經結案（Closed）看來，孫安佐案件極有可能在預審庭結束後就已經有答案了。

今媒體傳出孫案結案後，邱彰也在臉書Po文寫下：「我預測的真準—-因為美國法律有可預測性。相較之下，不是蛔蟲，怎麼預測台灣法官的自由心證？」

(中時 )