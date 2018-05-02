孫安佐案賓州法院「Closed」已結案！返台進入倒數

孫安佐4月25日結束庭訊離開法院畫面。（翻攝中天）

友善列印
中時

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐在美涉威脅恐攻，25日在賓州召開預審庭，孫家放棄聽證，法官也在庭上宣布下次開庭日期是5月23日，不過根據上賓州法院官網查詢結果，發現孫安佐（An-Tso Sun）案件顯示「Closed」已結案。法界人士研判孫安佐可返台的時間應該已經進入倒數。

孫安佐揚言恐攻已結案？！邱彰神準預測！

孫安佐原被控恐攻威脅、持有犯罪武器兩項罪，後在律師建議下同意放棄聽證，以換取檢察官撒銷一項持有犯罪武器罪，顯然策略奏效，孫安佐應該只剩恐攻威脅罪。記者留言給狄鶯未獲回應。在美國執業的知名律師邱彰表示，「小地方的事情都好處理。我說過他五月可以回台灣，狄鶯真厲害，大事化小，小事化無」。

孫安佐的律師凱勒上月25日在庭訊後曾發聲明指出，孫安佐無意傷害學校，表示他對不成熟的行為感到抱歉，也很後悔這件事對雙親和國家帶來的尷尬與羞辱，「安佐期待解決他的法律問題，也希望在不遠的將來，能夠回家。」

其實上達比警局推特5月1日突然冒出一個有關孫安佐的推特：「地方上在傳， 孫安佐被交保了，但是沒有這回事。孫安佐沒有被交保，近期內也不會被交保。」據了解，主要是5月1日就是孫安佐開玩笑揚言恐嚇要掃射學校的日子，很多對本案進展沒有一手消息的當地居民很擔心，所以警局乾脆用推特來保證孫安佐沒有被交保。

(中時 )

孫安佐揚言恐攻已結案？！邱彰神… 漂亮姐姐孫藝珍 一件大衣鎮守愛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。