孫安佐案賓州法院「Closed」已結案！返台進入倒數

2018年05月02日 14:31 中時 林淑娟

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐在美涉威脅恐攻，25日在賓州召開預審庭，孫家放棄聽證，法官也在庭上宣布下次開庭日期是5月23日，不過根據上賓州法院官網查詢結果，發現孫安佐（An-Tso Sun）案件顯示「Closed」已結案。法界人士研判孫安佐可返台的時間應該已經進入倒數。

孫安佐原被控恐攻威脅、持有犯罪武器兩項罪，後在律師建議下同意放棄聽證，以換取檢察官撒銷一項持有犯罪武器罪，顯然策略奏效，孫安佐應該只剩恐攻威脅罪。記者留言給狄鶯未獲回應。在美國執業的知名律師邱彰表示，「小地方的事情都好處理。我說過他五月可以回台灣，狄鶯真厲害，大事化小，小事化無」。

孫安佐的律師凱勒上月25日在庭訊後曾發聲明指出，孫安佐無意傷害學校，表示他對不成熟的行為感到抱歉，也很後悔這件事對雙親和國家帶來的尷尬與羞辱，「安佐期待解決他的法律問題，也希望在不遠的將來，能夠回家。」

其實上達比警局推特5月1日突然冒出一個有關孫安佐的推特：「地方上在傳， 孫安佐被交保了，但是沒有這回事。孫安佐沒有被交保，近期內也不會被交保。」據了解，主要是5月1日就是孫安佐開玩笑揚言恐嚇要掃射學校的日子，很多對本案進展沒有一手消息的當地居民很擔心，所以警局乾脆用推特來保證孫安佐沒有被交保。

(中時 )