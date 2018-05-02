台灣虎航線上旅展登場　機票700元起

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上半年全台最大旅展「台北國際觀光博覽會」將於5月4日至7日在世貿一館登場，4天的展期預計將吸引數10萬人次入場，台灣虎航宣布加碼推出全航線線上旅展，3日上午10時至7日晚間11時59分購買機票，就有機會享有24條國際航線單程未稅700元起的優惠促銷價。

台灣虎航表示，凡於旅展期間至旅展現場（攤位編號A511）購買機票，除可享9折的現場優惠價，還有機會獲得每日限量成交禮。

此外，台灣虎航在現場準備了40張從桃園出發的免費機票，凡是到台灣虎航攤位參與「虎哩旺 一彈沖天」，就有機會試試手氣，另有多項精美好禮要送出。

台灣虎航加碼推出全航線線上旅展，促銷期間5月3日上午10時起至7日晚間11時59分止，可訂購的旅行日期為2018年5月3日至10月27日，民眾有機會享受線上旅展單程未稅700元起的優惠促銷價。

台虎表示，有興趣的民眾歡迎加入台灣虎航官方粉絲專頁（www.facebook.com/TigerairTaiwan），或造訪活動網頁（www.tigerairtw.com/event/2018TTE/）獲得第一手的優惠促銷訊息。

台灣虎航、交通部觀光局與阪神甲子園球場，將於6月5日、6日在阪神甲子園球場聯手舉辦第3年的「台灣日(台湾デー)」活動，活動現場送出100張免費大阪來回機票，今年更邀請中華職棒各隊各1名的啦啦隊員至現場，與當地民眾進行互動並可進行紀念合照拍攝。

阪神甲子園球場也邀請曾效力於阪神虎隊、現職中信兄弟二軍總教練林威助參加今年的「台灣日(台湾デー)」活動進行開球式，有興趣的民眾，也可趁旅展期間入手相關行程，親到活動現場體驗熱情的日職魅力。

(中時 )

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