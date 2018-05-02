漂亮姐姐孫藝珍 一件大衣鎮守愛情

2018年05月02日 14:32 中時 陳張眾

孫藝珍日前為韓國《HEREN》雜誌拍攝大片，穿上BURBERRY經典風衣演繹摩登溫婉風範。（翻攝自HEREN雜誌官方IG帳號）

BURBERRY將自家經典Heritage風衣系列在本季換上嶄新風貌，並邀請到包含Anders Thomsen在內的5為造型操刀，打造出符合當代感的全新穿搭方式。（BURBERRY提供）

BURBERRY經典Heritage風衣系列依照不同剪裁，分為Chelsea（修身）、Kensington（經典）、Westminster（休閒）等3種不同系列，Westminster系列售價為7萬5000元，Chelsea、Kensington則均為6萬9000元。（BURBERRY提供）

BURBERRY經典Heritage風衣系列依照不同剪裁，分為Chelsea（修身）、Kensington（經典）、Westminster（休閒）等3種不同系列，Westminster系列售價為7萬5000元，Chelsea、Kensington則均為6萬9000元。（BURBERRY提供）

女星孫藝珍和丁海寅在熱播韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》裡愛得翻來覆去，在最新一集中，為了鎮守這段姊弟戀情，孫藝珍扮演的女主角尹珍雅不惜掀起家庭革命，還氣得讓劇中老媽進了醫院。隨著收視率節節攀高的劇情，這位30代姐姐的氣質造型，成了不少人爭相模仿的對象，劇中時常出現的俐落大衣，更成了女性觀眾們的日常穿搭典範。

就像是女主角在最新一集裡，伴母入院診治時穿著的一件BURBERRY Camden Car Coat大衣，隨興中不失的個性的樣貌，亦似隱藏了女人對愛情執著的投射。劇外現實生活中，孫藝珍與BURBERRY大衣間的愛戀關係其實早就開始萌芽，從她2015年參加品牌首爾旗艦店活動開始，到今年在3月號韓國《HEREN》雜誌大片中再度演繹品牌最新風衣裝束，無一不凸顯出這位凍齡女神的溫婉氣質。

而深受眾多女星擁護的BURBERRY經典Heritage風衣系列，也在本季換上嶄新風貌，自品牌歷史資料庫中取材，表布延續防風抗雨的Gabardine材質，內襯採用代表性Vintage格紋，剪裁上則換以Chelsea（修身）、Kensington（經典）、Westminster（休閒）等3種不同版型、兩種長度及5種顏色詮釋。為配合系列上市，BURBERRY特邀請到Jack Borkett、Anders Thomsen、Victoire Simonney等5位造型師合作，為優雅風衣打造出符合當代感的全新穿搭方式。

(中時 )