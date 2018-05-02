福特級2號艦 美甘迺迪號新航母完成進度達75％

2018年05月02日 14:34 中時電子報 李靖棠

據美國星條旗報（Star & Stripes）報導，據美軍航母製造商亨廷頓-英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）最新聲明稿指出，福特級（Ford-class carrier）二號艦甘迺迪號核動力航空母艦（USS John F. Kennedy）的興建工程，已完成75%的進度，按照進度研判，甘迺迪號最快能在2022年投入服役。

作為美國海軍最新、最昂貴的航空母艦，甘迺迪號從2015年動工至今，已有3年的時間。其中影響艦載機起降的彈射系統，福特級航母從現有的蒸氣彈射，換裝為「電磁彈射系統」（Electromagnetic Aircraft Launch System），使用原理猶如磁浮列車，不僅能讓戰機起降更為精確，也能彈射比現役艦載機更重的戰機。

美國海軍福特級一號航母福特號。（圖/美國海軍）

從2008年尼米茲級的布希號航母（USS George H.W. Bush）完工後，美軍正式推出第三代福特級核動力航空母艦計畫，有意在2058年以前完工十艘新艦，逐步取代尼米茲級。目前除了福特號外，另有兩艘已定名的同級航母：甘迺迪號（USS John F. Kennedy CVN-79）和企業號（PCU Enterprise CVN-80）。

停靠在福特號航母甲板上的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。（圖/美國海軍）

興建中的甘迺迪號，是繼承美國最後一艘傳統動力航母「大約翰」（USS John F. Kennedy, CV-67）之名，福特級航母的2號艦，預計在2020年下水服役，取代尼米茲號（USS Nimitz）。約10萬噸的排水量、寬廣的飛行甲板，讓福特號航母能停放75至90架艦載機，包含F-35C戰機（F-35C Lightning II）、F-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等戰機。

事實上，作為升級版的新型航母，福特號航母最大的特點，是它的飛行甲板總長度遠比其他航母更長，達到335公尺，有如海上巨獸；此外，因配備高科技輔助系統，讓所需的登艦官兵比尼米茲級少了500多人，水手們的生活空間也寬敞不少。

(中時電子報)