美學者：朝鮮半島望邁向統一 陸權衡利弊得失

2018年05月02日 15:06 中時 王嘉源

美國之音中文網2日報導說，「文金會 」結束後，朝鮮半島統一問題一再被提起，畢竟韓朝領導人公布的《板門店宣言》，其全稱為《為促進韓半島和平、繁榮、統一的板門店宣言》。透過《板門店宣言》，韓朝向半島統一邁出了第一步。但中國大陸會害怕一個統一的朝鮮半島嗎？一個統一的朝鮮半島對大陸來說，究竟是利還是弊？

傳統看法認為，陸方視北韓為大陸與美韓盟軍之間的戰略緩衝國，應該不希望朝鮮半島統一，尤其是由南韓來主導統一。

美國之音則指出，美國智庫史汀生中心大陸計劃研究主任孫韻近日在華府一場研討會上說，雖然大陸對朝鮮半島統一有很多擔憂，但內部其實有個共識，那就是，朝鮮半島統一是不可避免的。她說，大陸有這樣的共識係基於兩點認知。第一，北韓和南韓有共同的民族認同，這是韓朝統一牢不可破的基礎，因此無論是南韓領導人還是北韓領導人都不可能放棄這個目標。

第二，孫韻說，鑒於大陸也面臨統一的問題，不可能反對朝鮮半島統一。她說：「因為大陸自己也面臨民族統一的任務，非常痛恨美國『干涉』台灣問題。讓大陸在朝鮮半島統一問題上扮演反對者角色是違反直覺的，在道義上也是不能接受的。」

大陸政府一直說，陸方支持朝鮮半島「和平自主」統一。2014年7月，大陸國家主席習近平訪問南韓，他在南韓發表演講時明確表示，陸方希望韓朝雙方改善關係，支持朝鮮半島最終實現自主和平的統一。

孫韻指出，這裏的「自主」應該有兩層意思。第一，半島統一由韓朝獨立完成，不受外部勢力干擾。第二，統一後的半島，保持中立，不受外部勢力干涉。

今年一月，大陸駐美國大使崔天凱在接受美國媒體採訪時說，「只要是和平手段且不危害國家安全，大陸對朝鮮半島統一的態度就是開放的」。

不過，據美國之音報導，史汀生的孫韻說，雖然如此，但這並不代表大陸會積極促成朝鮮半島的統一。在朝鮮半島統一問題上，大陸更擔心的是何時統一、以何種方式統一、對大陸產生何種影響。

孫韻指出，大陸最大的糾結集中在一個問題上，亦即統一的朝鮮半島是否還會是美國的軍事同盟。

她說：「中國不反對朝鮮半島統一，但反對統一後的朝鮮半島仍是美國的軍事同盟。在中國看來，一個政治穩定、經濟繁榮的朝鮮半島是符合中國利益，比現在的狀況要好得多。對中國來說，至少是對我接觸的中國學者來說，如果統一的半島在中國和美國之間保持中立，如果能夠親中的話，在地區和區域問題上尊重中國的意願，那是更好。」

孫韻說，大陸學者說，如果美國可以從朝鮮半島撤軍，如果親美只是「象徵」而非「實質」，大陸甚至也可接受一個親美的統一朝鮮半島。

她指出，北京其實擔心半島統一後出現三種情況：第一，美國在南韓的駐軍進入「三八線」以北地區。第二，大陸與新統一的朝鮮半島出現領土糾紛，最近領土爭議有抬頭的跡象。第三，大陸東北地區的朝鮮族人更願意效忠新統一的朝鮮半島而不是北京。

據美國之音報導，南韓亞洲大學中國政策研究所主任金興奎（Kim Heung-kyu）在華府說，鑒於北韓近年來的挑釁，習近平政府實際上已經在為北韓的不穩定以及可能發生的突發狀況做準備。他說：「習近平統治下的中國拋棄了意識形態以及政治盟友的遺產，著眼自己的國家利益，尋求同時提升對韓朝的影響力。」

金興奎表示，大陸尋求與北韓建立正常的國與國關係，因此針對北韓的挑釁，支持對北韓實施制裁。同時，大陸一直在努力積極改善與南韓的關係，但因為南韓同意美國在南韓部署「薩德」防禦飛彈，兩國關係走向冰點。

他說，不僅是大陸政府，大陸學者甚至鼓勵大陸與南韓結盟。他們認為，鑒於南韓對大陸經濟上的依賴，地緣政治上的靠近以及中韓文化上的類似，大陸甚至可希望南韓不與美國保持密切的盟友關係，成為一個中立國家。

金興奎指出，對大陸來說，一個統一的朝鮮半島在很多方面會讓大陸獲益。首先，統一的朝鮮半島消除了因北韓問題而帶來的美陸之間的摩擦；第二，統一的朝鮮半島將有利於大陸的內蒙和東北地區的經濟發展；第三，對大陸北方起到穩定作用；第四，更容易控制大規模毀滅性武器；第四，經濟上依賴、地緣上接近、文化上類似的朝鮮半島會更接近大陸；第五，半島的統一為大陸統一台灣創造積極的氛圍；第六，一個統一的朝鮮半島更有可能與大陸合作，一起遏制日本的軍事擴張。

不過，金興奎說，由於美陸之間目前戰略競爭的關係，要實現朝鮮半島的統一很難， 因為朝鮮半島的統一需要美陸之間的合作。北京可能會試圖推遲韓朝的統一。

(中時 )