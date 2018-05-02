雙贏彩頭獎落基隆　媽祖加持一注獨得1500萬

2018年05月02日 14:59 中時 張穎齊

「興隆彩券行」開出雙贏彩頭獎1500萬元，老闆張石龍今早放鞭炮慶賀。（張穎齊攝）

「興隆彩券行」開在慶安宮附近，老闆張石龍相信是基隆媽帶來的好運。（張穎齊攝）

好彩頭！台灣彩券新推出的「雙贏彩」昨（1）日晚間首次開出頭獎，大獎落在基隆市仁愛區「興隆彩券行」，一注獨得可獲1500萬元獎金，老闆張石龍今（2）日上午在店前放鞭炮狂賀，並感謝基隆媽祖庇佑加持，而行政院長賴清德舅舅、慶安宮主委童永也到場祝賀，許多民眾也紛紛上門買彩券、沾喜氣。

台灣彩券睽違3年推出「雙贏彩」電腦型彩券雙贏彩，根據台灣彩券統計，在各電腦型彩券中，「雙贏彩」中頭獎率是135萬分之一，僅次於「今彩539」。1日晚間開出第8期獎號：04、08、10、12、13、15、16、20、21、22、23、24，由基隆市「興隆彩券行」一注獨得頭獎1500萬元。

「興隆彩券行」老闆張石龍今日上午在店門前放鞭炮祝賀，狂賀開出頭獎，鞭炮聲也吸引到附近民眾前來買彩券試手氣，生意相當好。

「感謝基隆媽庇佑！」張石龍說，彩券行已經開了10年，之前曾簽開出過20萬與30萬的獎項，怎料雙贏彩才推出不久，居然開出了首次頭獎，另外彩券行也是開在慶安宮對面，還是跟基隆媽承租的，相信是基隆媽加持，帶來好運。

張石龍透露，大獎得主應該是年月50、60歲的男性，是店內常客，每次來都買100、200元的電腦選號，面相看起來很好，是個有福報的人。

「昨天早上還有老鼠在店裡出沒！」他說，能開出頭獎好像也有徵兆，當時就有1隻老鼠在他店裡的觀音神像前竄動，有客人見狀想要上前打牠，但他立馬勸阻客人，並說到「別打老鼠，要有慈悲的心！」堅信這隻「招財鼠」會帶來好運，未料果真如願。

張石龍今年68歲，19歲時曾擔任過木工，當年再鋸木材時，右手指不小心被刨木機割斷，只剩小拇指沒受傷，之後某次機運之下，抽中了營運彩券行的名額，因此走上這條路。

雙贏彩玩法是，週一至週六天天開獎，採「24選12」號碼設計，全中或是全選不中號碼，都能中頭獎1500萬元。

(中時 )