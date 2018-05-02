聲援管中閔 吳敦義批學運世代：為何對母校選擇噤聲不語

國民黨主席吳敦義2日以台大校友身分對管中閔事件表達意見。（潘維庭攝）

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旺報

教育部日前駁回管中閔當選台大校長的遴選結果，國民黨主席吳敦義2日下午在中常會上特別以「台大人」身分表達對此事的感想，他批評政府恣意踐踏好不容易才建立起來的校園自主、學術自由與大學自治，也提到當年堅持理念的學運世代，對發生在母校身上的不公不義選擇噤聲不語，「能無愧乎？」

吳敦義表示，台大校園有一座傅鐘，是為了紀念第四任校長傅斯年先生，他彰顯學術自由、大學自主性價值，並曾說：「貢獻這個大學於宇宙的精神」，傅鐘屹立於台大校園，大學自治、學術自由的價值，是台大最為珍貴的資產之一。

吳敦義指出，意外的是，如今政府領導人在處理台大校長遴選案，表現出來的卻是蠻橫、擴張行政權，恣意踐踏好不容易才建立起來的校園自主、學術自由與大學自治。這種羞辱學校尊嚴，視民如寇仇的做法，又何其短視狹隘，當自由和法治的基石被侵蝕，就是台灣墮落的開始，「身為台大人，我又怎能沉默？」

他提到，「我們特別要提到，有一批當年堅持理念，追求理念的學運世代，如今大權在手，對現在發生在自己母校身上的不公不義，卻是選擇噤聲不語，這些人自我反省，能無愧乎？」

吳敦義稱，「我更要敬告同為台大校友的蔡英文總統、賴清德院長，你們的所做所為，如果沒有更積極的反省和主張，摧毀的不僅是大學自治，更會侵蝕台灣民主自由的價值，這才是國人無法接受的。」

他表示，胡適先生曾說過，寧鳴而死，不默而生，爭取自己的權利與自由，就是爭取國家的權利與自由，「今天我不僅是要聲援母校校長遴選委員會的決定，更要捍衛民主珍貴價值，維護得來不易的大學自治、學術自由與尊嚴，這是台大人新的責任與十字架。」

他強調，要以台大人之一的身分，再次呼籲教育部收回成命，尊重台大遴選委員會的決定，政治的手退出校園，還給校園乾淨的自主空間，台灣不容再走回頭路，也更不應該縱容「新獨裁政權」的誕生，大家要勇敢挺身而起，不應繼續沉默下去。

吳敦義表示，當年自己在「台大人的十字架」那篇文章中，以關心、同情、奮起，與所有台大人共勉，「如今我仍將以堅持校園自主、捍衛學術自由，確保大學自治，與全體台大人和全體國人共同努力、堅持不懈。」

(旺報 )

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