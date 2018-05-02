第一屆「蹲點．台灣．心南向」分享會 大學生說出媽媽的故事

2018年05月02日 14:40 中時電子報 綜合報導

中華電信基金會4月28日舉辦「蹲點．台灣．心南向」交流分享會，由新住民、新二代與台灣大學生組成團隊，共同發表寒假回到越南家鄉拍攝的紀錄短片。透過蹲點紀錄片的拍攝，新二代更加瞭解媽媽，也愛上越南的家。與會民眾在參與者的現場分享中，也對越南有了新的認識。現場還有包括中華電信國際分公司總經理簡志誠、政治大學傳播學院副院長陳儒修、台灣外籍勞動者發展協會理事長徐瑞希等貴賓與會，因戲劇《花甲男孩轉大人》而受到觀眾喜愛的阮安妮也特別到場分享自身經驗。

南向最需要新二代人才

中華電信國際分公司總經理簡志誠表示，中華電信近年來積極拓展東南亞市場，2011年便於越南成立子公司。基於社會企業責任，中華電信基金會舉辦「蹲點．台灣．心南向」，便希望能為台灣培育南向人才，鼓勵新二代看見並珍惜自己擁有越南語言與文化的雙重優勢。

越南蹲點參與學生們觀賞紀錄影片。(中華電信基金會提供)

蹲點台灣心南向參與學生劉千萍分享心得。(中華電信基金會提供)

「蹲點」精神讓大學生拓展視野

政治大學傳播學院副院長陳儒修教授表示，十年來，中華電信基金會與政治大學廣播電視學系共同舉辦「蹲點．台灣」計劃，讓大學生到台灣偏鄉蹲點，也體悟「課本裡學不到的知識」。很開心在該計畫邁入第十年之際，將觸角延伸到海外，希望藉此讓大學生拓展視野，也透過蹲點紀錄讓社會大眾從不同的視角看越南。

新二代帶路，帶我們看見不同的越南故事

台灣外籍勞動者發展協會的徐瑞希理事長表示，目前在台灣有54萬結婚來台的新住民，其中越南籍便超過十萬居冠。國中小學生超過1成是「新二代」，就讀大專院校的新二代將近8,000人。台灣外籍勞動者發展協會多年來培育東南亞移民與移工自我表達與發聲，便是希望幫助他們自我肯定，也促進社會大眾的瞭解。很開心中華電信能一起關懷東南亞議題，讓新二代與新住民說出家鄉的故事。

蹲點台灣心南向學生分享會中重聚。(中華電信基金會提供)

跨國婚姻需要更多理解與包容

有「越南孫翠鳳」美譽的阮安妮表示當年她也是遠嫁台灣，格外理解異國婚姻與養兒育女的辛苦，幸而能在夫家的歌仔戲團持續自己熱愛的工作。很開心母親節前夕能參與這個活動，對於參與「蹲點．台灣．心南向」活動的大學生，格外肯定他們認識越南母國的積極態度，也期待大學生能因此對社會不同的族群有更多的理解與包容，並鼓勵更多新住民姊妹與新二代勇敢說出自己的故事。

(中時電子報)