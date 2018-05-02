影》挨轟超不爽 太空人守護神自打臉洩憤

2018年05月02日 14:44 中時電子報 蔡銘仁

🎶'Cause you had a bad day🎶 pic.twitter.com/5xHNe9JULh — Cut4 (@Cut4) 2018年5月2日

球員發洩情緒，常見摔手套、大吼等方式，太空人「守護神」傑爾斯(Ken Giles)今(2日)後援對決洋基，遭桑契斯(Gary Sanchez)轟出超前比分的3分彈，僅投0.1局就被換下場，傑爾斯不滿自己表現，用更激烈的方式宣洩情緒，怒朝自己臉賞一記重拳，還拿起球棒亂摔。

此役洋基先發投手J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)投1局就傷退，早早啟動牛棚，跟韋藍德(Justin Verlander)互別苗頭；兩隊大演投手戰，打完前8局，皆1分未失。韋藍德撐了8局無失分，飆出多達14K，卻等不到火力支援，退場時兩隊仍平手。

然而，傑爾斯9上登板，卻無法穩住局面，讓洋基製造1出局二三壘有人契機；接著面對桑契斯前，太空人教練團特地喊了暫停；當時一壘還空著，保送是一個選擇，但太空人選擇對決，結果桑契斯逮中傑爾斯第1球攻擊，擊中球後，慢步目送著球飛越中外野409英呎全壘打牆。

「無論他們保不保送我，我都做好準備攻擊。」桑契斯當時都已經做好沒球打的準備，但發現對方沒保送他，自知可能不會有太好打的球，「我期待有能攻擊的球，結果也真的等到了。」桑契斯這發距離423英呎、本季第8號全壘打，助洋基突破僵局，取得3分領先。

傑爾斯再被席克斯(Aaron Hicks)敲安後，太空人才選擇換投。傑爾斯沒能守住戰局，不悅的走到休息室前，先槌了左胸，接著憤而朝自己右臉打一拳，進休息室後，還隨手拿了支球棒狠摔，顯然對表現相當不滿意。

最後9下，洋基「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)不負眾望，連續送出3K，順利替球隊守住勝果。先發投手早退，打線又被K得滿頭包，笑到最後的卻是洋基，總教練波恩(Aaron Boone)讚賞投手和野手們的貢獻，直言「這著實是充滿能量的氛圍。」

(中時電子報)