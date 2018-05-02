聲援管爺！嘉義大學教授：大學自治精神不容掠奪

2018年05月02日 15:01 旺報 李侑珊

面對教育部長吳茂昆「拔管」，導致台大準校長管中閔當選迄今將近4個月，依舊未發布其校長聘書，台大師生發起「新五四運動」，極力爭取大學自主，同時吸引學界大舉響應，嘉義大學外語系暨研究所教授蘇復興，代表雲嘉地區教育工作者，以為題「大學自治精神不容掠奪」發出聲明，強調對於教育部駁回台大準校長管中閔的聘任案，甚至要求該校重啟遴選作業的無理要求，我們期期以為不可，嚴正表達以下的主張和呼籲。

蘇復興在內文強調，首先，我們主張國立大學乃是社會的公器，國立大學校長則是國家的公共財。為此，我們堅決反對任何政黨基於政治正確的考量，黨同伐異的慣性，意圖指染大學校長職位，或是把它視為自己的禁臠或附庸品，排擠「非我族類」的特定人士。

其次，大學自治乃是維繫高等教育命脈，確保學術自由乃至言論自由的先決條件，此一基本精神不應因為一黨之利或一人之私而遭受戕害。為此，我們主張政府部門及社會各界應該尊重台大身為高教自治體的決定，而非橫加干涉，蓄意阻撓。

基於上述主張，我們期盼身為全國最高教育行政機關的教育部嚴守行政份際，恪遵大學法的精神，對於大學自治之監督，應於法律規定範圍內為之。我們呼籲該部秉公處理管中閔院士受聘為台大校長一案，以做為各級教育機關及學校教師的表率。

另外，我們呼籲社會大眾，特別是教育工作者，深切體認大學自治與校園民主得來不易的史實，就自己職務或能力範圍所及，善加珍愛。面對行政威權凌駕法律的行徑時，我們應該勇於大聲說「不」，面對政治黑手伸進校園的舉動時，也是如此。

「風雨如晦，雞鳴不已」。在此台灣社會持續喧囂混亂，大學校院企亟待圖存救亡的時刻，我們不能不發出這樣嚴肅而真摯的呼聲。

(旺報 )