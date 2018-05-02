懷疑女友被玷汙 他率6男1女到渣男家動私刑

民眾在臉書黑色豪門企業社團PO出這段7男1女圍毆李姓男子的影片。（翻攝自黑色豪門企業）

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台中27歲孫性男子疑因女友遭性侵，1日晚間9點率6男1女到21歲李姓男姓位於東區的家人欲興師問罪，恰悄遇到正準備出門的李男一家四口，疑似因一言不合起衝突，孫男和陳姓友人出手拉扯、毆打李男及其家人，經民眾報警警方出動優勢警力，將受傷4人送醫，並帶回孫男等8人做筆錄，訊後因李男一家不願提告，警方也以違返社會秩序維護法移送裁處。

這起糾眾鬥毆事件發生在1日晚間9點，孫男指稱女友說被李姓網友遭性侵，他覺得可疑跟公司老闆說了後，於是夥同他公司的友人共8人開兩車到李男位於台中市東區富榮街的家中理論，後來發生口角，孫男和一名陳姓友人出手打李男，在拉扯中李男的哥哥、爸爸與媽媽都受傷，警方也在獲報後到場制止，一方面將李男4人送醫，一方面也帶回動手行凶的8人。

台中市警察局第三分局合作派出所所長陳世儒表示，經送李男一家4口只有四肢瘀青、破皮，4人也不願提告，唯孫男和陳男坦承動手，警方也在訊後依違反社會秩序維護法，警方依法移送裁處。

陳仕儒呼籲，如發生糾紛應詢正常管道尋求協助，切勿私下處理，鬥毆致傷除涉刑法傷害罪外，到場助勢有人亦涉違反社會秩序維護法第87條「意圖鬥毆而聚眾者」，依法可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰款，警方對違法暴力行為定會依法究辦，切勿以身試法。

(中時 )

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