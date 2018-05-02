印尼僑領黃進益辭世 　金大師生哀悼

印尼僑領黃進益於2016年金大20週年校慶時，應邀在校園內植樹留念。（金大提供）

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金大師生在今天的校務會議中默哀，追悼熱心故鄉教育的黃進益主席。（金大提供）

祖籍金門西園，關心故鄉捐款興學的「印尼雅加達金門互助基金會」永久名譽主席黃進益昨天在雅加達寓所辭世，享年81歲。金大校長黃奇在今（2）日的校務會議中，帶領師生代表起立默哀一分鐘，表達對他的追思與悼念，同時也將派員參加5月6日在雅加達舉行的告別式。

金大指出，黃進益出生於印尼勿里洞島，是第2代華僑，年少時隻身前往雅加達奮鬥，憑藉著金門人不屈不撓的拚搏精神，開創出不凡的企業王國，成為印尼傳統產業的巨擘。他所領導的印尼STUD集團及東南亞SMI企業集團，旗下事業體包括木材、棕櫚油、建築石材、船務運輸及房地產，在印尼舉足輕重。

黃進益成就非凡且熱心公益，曾獲美國摩利臣大學管理學榮譽博士、2005年世界傑出華人獎。他更是印尼僑社重要的領袖人物，在1991至2017年期間擔任「雅加達金門互助基金會」總主席，出錢出力，領袖群倫，深受金門鄉親的敬重與愛戴。

金大表示，黃進益主席熱愛故鄉，十分關心教育，自2005年起多次捐款給金門大學，累計超過新台幣2000多萬元，獲得教育部銀質獎章及水晶獎座的表揚。他認養金門大學管理學院，一直關心金門大學的發展，在僑界許多重要場合都會介紹他所摯愛的故鄉金門大學。

黃進益更以實際行動參與金門大學的活動，除應邀演講之外，也多次率領印尼鄉團參訪金門大學。2016年11月4日金大20周年校慶時，他即率40餘名旅居印尼的金門鄉親全程參與3天的系列活動。此外，黃進益飲水思源，多次返鄉祭祖，並在2015年10月捐款新台幣500萬元給金門西園北甲黃氏家廟。

(中時 )

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