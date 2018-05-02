100職缺月薪上看26萬 過來人卻嘆：這工作難見老婆

2018年05月02日 14:50 中時電子報 林郁庭

低新問題嚴重，台灣人最知道！一名擔任船員的網友po出一張招募海報，提供每月起薪8萬元，最高上看26萬元的工作職缺，讓不少網友看了好心動，也釣出許多過來人吐露心聲。

有網友今在臉書社團「爆廢公社」分享中鋼運通祭出100名職缺的招募海報，月薪上看8至26萬元，還強調待遇佳福利優、升遷管道暢通。主要工作內容是「商船操作維護」，隸屬中鋼集團。

原po表示，自己並非該公司的招募專員，只是看著現在很多職業的薪水無法養活自己或家庭，所以想分享這個資訊，「雖然當船員無法每天回家與家庭聯繫，但不可否認可以快速扭轉你的財務經濟。」

原po細說，此徵才是遠洋航線，若跑近洋或是國內航線，可能會少個幾萬元；若要成為幹部，一定要本科系且加上交通部考試，非科班出身經訓練後，可成為普通船員。再次推薦想要改善家中經濟的人，「海運這條路是可以考慮一下的！」

對此，許多網友看了紛紛回應「心動了」、另外也有船員家人的人留言，「我爸我外公都跑遠洋船，但真的有好有壞，有賺到錢但失去了家人相處」、「老婆跟狗都在等船靠岸」、「朋友有一年跑船只回來台灣兩次」、「很會抓兔子的（吐）不建議」。

(中時電子報)