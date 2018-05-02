白百何出軌案翻騰1年後 前夫出新歌「原諒為愛犯的錯」

白百何偷腥風波後一年，陳羽凡推出新歌，歌詞被解讀為跟前妻的婚姻歷程有關。(取材自陳羽凡微博、白百何微博)

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中時電子報

以賣座電影《失戀33天》奪下百花獎影后的白百何，已婚的她去年4月被爆偷情鮮肉男模張愛朋，甚至曝光了露骨調情影片，當下她的另一半「羽泉」成員陳羽凡被指戴綠帽，然事後男方才公開早已離婚2年，事後宣布無限期引退，風波算是告一段落，如今出軌案「翻篇」已1年，陳羽凡出了新歌，歌詞被認為意有所指。

認與白百何已低調離婚的陳羽凡，本宣布無限期退出演藝圈的他，僅215天即以團體「羽泉」身分，成為《夢想的聲音》第二季節目常駐導師，之後也開了團體成立滿20周年紀念演唱會，如今更在昨天勞動節發表新作〈獲得〉音檔，歌詞「原諒那些不小心為愛犯的錯，繼續無怨無悔地高歌」、「多少次對自己說我要承受，一次次問，一樣的回答，讓自己解脫，讓自己灑脫，憑自己執著，讓自己獲得」，被網友及媒體揣測跟白百何婚變風波有關。

然陳羽凡表示之所以在勞動節公開新曲，是為了「致敬所有用善愛辛勤付出的人們！祝福你實現所想！永遠幸福！ One love」，他的夥伴胡海泉也轉貼了這貼文，解釋之所以提前曝光新曲，是「願為了夢想拼搏的人們，灑脫自由不忘初心。願我們所有人的努力都值得被肯定！ ！」，「羽泉」官網則轉述了陳羽凡的話：「20年前為了夢想，20年後為了理想。沒有風雨不配人生，沒有坎坷不是旅程」、「致敬所有在孤獨中獨忍前行的我們」、「《獲得》以搖滾的形式唱出，我們在音樂中堅持，在執著中獲得..感恩你們...」，意指新歌是描述陳羽凡的心路歷程無誤 。

(中時電子報)

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